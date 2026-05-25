Tahran’dan Stratejik Satranç Hamlesi: ABD’nin ‘Toptan Taviz’ Planı Devre Dışı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel diplomasi trafiği hızlanırken, Lübnanlı analist ve El-Ahbar yazarı Muhammed Hacavi, İran’ın Washington ile yürüttüğü müzakere süreçlerine dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Hacavi’ye göre Tahran, Beyaz Saray’ın öne sürdüğü “kapsamlı ve eş zamanlı tavizler” içeren dayatmacı modeli başarıyla devre dışı bıraktı.

İran diplomasisinin yeni bir takvimi sahaya sürdüğünü belirten Hacavi, müzakerelerin artık Washington’ın istediği geniş kapsamlı şartlar üzerinden değil, “aşamalı ve öncelikle savaşı bitirmeye odaklı” bir zeminde ilerlediğine dikkat çekti. Bu stratejik makas değişikliği, İran’ın masadaki elini güçlendirirken, ABD’nin müzakere üzerindeki baskın rolünü de sınırlandırıyor.

Analistler, Tahran’ın bu yaklaşımını “inisiyatifi elinde tutma” çabası olarak yorumluyor. Hacavi’nin analizine göre, süreci zamana yayan ve önceliği sahadaki gerilimi düşürmeye veren İran, bu sayede hem kendi stratejik kazanımlarını koruyor hem de Batı’nın “tek seferde tüm tavizleri koparma” stratejisini boşa çıkararak masada oyun kurucu konumunu perçinliyor.