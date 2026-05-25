Tahran’dan Washington’a Fon Yalanlaması: “Uranyum Şartı Gerçeği Yansıtmıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile ABD arasındaki nükleer ve mali pazarlıklar devam ederken, Tahran cephesinden Washington kaynaklı iddialara sert bir reddiye geldi. İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ABD’li makamların “zenginleştirilmiş uranyum stokları ülkeden çıkarılmadan dondurulan fonların serbest bırakılmayacağı” yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Tesnim’in üst düzey diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, fonların serbest bırakılması sürecinin uranyum stoklarının taşınması şartına bağlanmadığı, bu tür iddiaların müzakere sürecini manipüle etmeye yönelik bir “psikolojik harp” olduğu savunuldu. Haberde, Tahran’ın kendi kırmızı çizgilerinden ödün vermeden süreci yürüttüğü vurgulandı.

Bu yalanlama, özellikle nükleer stokların geleceği ve yaptırımların kaldırılması konularında taraflar arasındaki güven bunalımının derinleştiği bir döneme denk geliyor. Uzmanlar, Tahran’ın bu hamlesiyle hem iç kamuoyuna “taviz verilmediği” mesajını gönderdiğini hem de Washington’ın masadaki baskısını kırmayı hedeflediğini değerlendiriyor.