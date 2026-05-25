Hizbullah’tan “Termal” Operasyon: İsrail’in Gece Hakimiyetine Ağır Darbe

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan sınır hattında çatışmaların boyutu, Hizbullah’ın envanterine dahil ettiği yüksek teknolojili araçlarla yeni bir aşamaya taşındı. Hizbullah, termal görüntüleme sistemlerine sahip İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanarak, İsrail ordusunun geleneksel olarak “güvenli” kabul ettiği gece saatlerindeki manevra kabiliyetini büyük ölçüde kısıtlıyor.

Saha kaynaklarından gelen bilgilere göre, termal kameralarla donatılmış bu kamikaze ve keşif İHA’ları, İsrail’in sınır boyundaki teknolojik gözetleme kulelerini, sensörlerini ve gece saatlerinde yer değiştiren askeri birliklerini isabetli bir şekilde vuruyor. Bu saldırılar, İsrail’in bölgedeki istihbarat toplama kapasitesini “körleştirirken”, sahadaki birliklerin hareket alanını da daraltıyor.

Askeri analistler, Hizbullah’ın bu hamlesinin İsrail’in teknolojik üstünlüğüne karşı “asimetrik bir yanıt” olduğunu belirtiyor. Gece karanlığında gizlenme avantajını kaybeden İsrail güçlerinin, operasyonel güvenliğini sağlamakta zorlandığı ve Güney Lübnan’daki askeri karargahların sürekli bir “görünmez tehdit” altında kaldığı vurgulanıyor. Bu durum, sınır hattındaki yıpratma savaşının dijital ve teknolojik cephesinin giderek kızışacağını gösteriyor.