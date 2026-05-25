İsrail İşgali Kalıcı Bir Kader Değil: “Direniş ve Kurtuluş Günü” Bugünün Mücadelesine Işık Tutuyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- El-Ahbar yazarı Esma İsmail, Lübnan’ın güneyinin İsrail işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünde kaleme aldığı analizde, "Direniş ve Kurtuluş Günü"nün tarihsel önemini bugünün jeopolitik gerçekliğiyle ilişkilendirdi. İsmail, 2000 yılındaki zaferin tozlu raflarda kalmış bir anı değil, mevcut çatışma sahasında diri tutulan bir doktrin olduğunu belirtti.

Analizinde işgalin “kaçınılmaz bir kader” olarak kabul edilmesine karşı çıkan İsmail, Güney Lübnan tecrübesinin, askeri üstünlüğe rağmen sürekli mücadelenin işgali “geçici bir duruma” dönüştürebileceğini gösterdiğini ifade etti. Yazara göre, Lübnan halkının ve direniş güçlerinin bugünkü kararlılığı, 24 yıl önce elde edilen başarının genetik bir devamı niteliğinde.

İsmail, özellikle bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği bu dönemde, direniş iradesinin sadece toprak kurtarmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bir “psikolojik baraj” görevi görerek bölge halkına özgüven aşıladığını savundu. Haber, işgalin ancak sürekli ve kararlı bir geri püskürtme hamlesiyle sona erdirilebileceği gerçeğinin, bugün de Lübnan’ın stratejik savunma anlayışının temelini oluşturduğu tespitiyle son buluyor.