Washington’ın “Cephane” Çıkmazı: İran’a Karşı Caydırıcılık Stok Sınırına mı Takıldı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da savunma koridorları, bugünlerde resmi açıklamaların aksine oldukça temkinli bir aritmetik hesabı yapıyor. Beyaz Saray ve Pentagon, ABD’nin küresel operasyonel gücünde bir zayıflama olmadığını her fırsatta dile getirse de, lojistik gerçekler farklı bir tabloya işaret ediyor. Uzmanlara göre, İran ile doğrudan veya dolaylı çatışma süreçlerinde kullanılan gelişmiş önleme sistemleri ve akıllı mühimmatlar, ABD’nin “yenilenemez hızda” bir stok erimesi yaşamasına yol açtı.

Özellikle Kızıldeniz’deki operasyonlar ve İsrail’e yönelik füze saldırılarının püskürtülmesi sırasında kullanılan SM-3 ve SM-6 tipi önleme füzelerinin üretim hızı, harcanma hızının oldukça gerisinde kalmış durumda. Pentagon’a yakın kaynaklar, bu sofistike sistemlerin her birinin milyonlarca dolar değerinde olduğunu ve üretim süreçlerinin yıllara yayıldığını hatırlatıyor. Bu durum, Washington’ın Tahran’a karşı daha sert bir askeri duruş sergileme konusundaki iştahını frenleyen en somut “teknik engel” olarak değerlendiriliyor.

Askeri analizlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise “çok cepheli savunma” zorunluluğu. ABD’nin bir yandan Ukrayna’ya mühimmat desteği sağlaması, diğer yandan Tayvan üzerinden Çin’e karşı bir caydırıcılık rezervi tutma gerekliliği, İran dosyasını lojistik bir darboğaza sokuyor. Savunma stratejistleri, “İran ile girilecek geniş çaplı bir çatışmanın, ABD’nin Pasifik’teki savunma kalkanını zayıflatabileceği” riskine dikkat çekiyor.

Tahran yönetimi ise Washington’ın bu lojistik çekincesini yakından takip ediyor. Analistler, ABD’nin bölgesel bir savaşı göze almak yerine “kontrollü gerginlik” politikasına sığınmasının temel nedenlerinden birinin, cephaneliklerdeki bu sessiz alarm olduğu görüşünde birleşiyor. Kısa vadede savunma sanayii üretim kapasitesinin artırılması planlansa da, mevcut stokların Washington’ın diplomatik manevra alanını giderek daralttığı bir gerçek olarak karşımızda duruyor.