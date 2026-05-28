ABD-İsrail’in İran’ı yıkma planı neden başarısız oldu?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Cezire’de yayımlanan makalede, ABD-İsrail savaş planının temelinde İran’da egemenliği çökertme hedefinin bulunduğu ifade ediliyor. Yazarlar tarafından bu planın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a “empoze edildiği” aktarılıyor.

Makaleye göre, ortak saldırı bombardımanının İran’ın liderlik yapısını, nükleer programını ve Devrim Muhafızları Ordusu komuta kademesini, egemenliğin çökmesine yol açacak ölçüde zayıflatacağı varsayılmıştı. Ancak askeri saldırının, Tahran’da “esnek bir rejim” oluşturma girişiminde başarısız olduğu kaydediliyor.

Neden Başarısız Olundu? Üç Temel Hata

Analizde, ABD’li liderlerin üç temel konuda “felakete yol açan hatalar” yaptığı belirtiliyor:

1. Tarih ve Kültürün Hafife Alınması: Yazarlar tarafından, Amerikalı liderlerin İran’ın doğasını kökten yanlış değerlendirdiği ifade ediliyor. İran’ın 5.000 yıllık kadim bir medeniyet olduğu ve derin bir kültüre, ulusal istikrara ile köklü bir gurura sahip bulunduğu hatırlatılıyor.

2. Teknolojik Gelişmişliğin Küçümsenmesi: Makalede, ABD’li liderlerin İran’ın teknolojik ilerlemesini ciddi şekilde hafife aldığı vurgulanıyor. Tahran’ın mühendislik ve matematik bilimlerinde dünya standartlarında bir düzeye sahip olduğu, kırk yıllık giderek artan yaptırımlara rağmen gelişmiş balistik füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve yörünge fırlatma kabiliyeti gibi yerli bir sanayi ve savunma üssü inşa ettiği belirtiliyor.

3. Askerî Teknolojide Değişen Dengeler: Analizde, askerî teknolojinin İran lehine değiştiği değerlendirmesi yapılıyor. İran’ın balistik füzelerinin maliyetinin, bunları durdurmak için konuşlandırılan Amerikan önleyici füzelerinin maliyetinin yalnızca çok küçük bir kısmı olduğu ifade ediliyor. İran İHA’larının maliyetinin 20 bin dolar civarında olduğu, buna karşılık Amerikan hava savunma önleyici füzelerinin ise 4 milyon dolar olduğu kaydediliyor. Yine İran’ın gemi savar füzelerinin (birkaç yüz bin dolar), maliyeti 2-3 milyar doları bulan Amerikan muhriplerini tehdit ettiği aktarılıyor.

Yazarlar tarafından, İran’ın Basra Körfezi çevresinde oluşturduğu “Yasak Bölge” ağının, katmanlı hava savunmasının ve İHA ile füzelerle düşman hedeflerini doyurma kabiliyetinin, ABD’nin İran’a iradesini kabul ettirme operasyonel maliyetini, Washington’ın tahmin ettiğinin çok üzerine çıkardığı belirtiliyor. Bu durumun, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz navigasyonunu engelleme yeteneğini de kapsadığı ifade ediliyor.

Makalede, bu savaşın ne bir gereklilik ne de doğru bir seçim olduğu, yalnızca “heves ve güç şehvetinden” kaynaklandığı değerlendirmesi yapılıyor. Operasyonun temel varsayımının “tahakküm” olduğu, ABD’nin kaybettiği küresel egemenliğini geri kazanmaya, Tel Aviv’in ise hiçbir zaman elde edemeyeceği bölgesel egemenliği tesis etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

El Cezire’nin aktardığı makaleye göre, İran savaşı büyük olasılıkla savaş öncesi duruma yakın bir noktaya dönüşle sonuçlanacak. Ancak analizde, bölgesel denklemde üç yeni gerçekliğin oluşacağı belirtiliyor: