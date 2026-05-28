İran-ABD müzakerelerinde kritik aşama: Taslak metin onaylandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran devlet televizyonu tarafından yapılan bir haberde, Tahran ile Washington arasında devam eden müzakereler kapsamında “İslamabad Memorandumu” olarak adlandırılan bir çerçeve taslağının ilk gayriresmî metnine ulaşıldığı ifade edildi. Haberde, söz konusu taslağın henüz nihai hale getirilmediği vurgulanırken, İran’ın “somut doğrulama” mekanizması işletilmeden hiçbir adım atmayacağı kaydedildi.

Hürmüz Boğazı ve Trafik Düzenlemesi

Taslak metinde yer alan maddelere göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere döndürmeyi taahhüt ettiği aktarılıyor. Boğazdaki gemi trafiğinin yönetimi ve rotalarının ise İran ile Umman işbirliğinde yürütüleceği belirtildi. İran devlet televizyonunun, askerî gemilerin bu taslak anlaşmanın kapsamına dahil olmadığını özellikle vurguladığı gözlemleniyor.

ABD’nin Askerî Çekilmesi ve Abluka Kalkıyor

Haberde ayrıca, taslak metnin ABD’nin İran çevresindeki askerî güçlerini geri çekeceğini ve uygulamakta olduğu deniz ablukasını kaldıracağını öngördüğü ifade edildi. Analistler, bu maddelerin taraflar arasında askerî gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilebileceği yorumunda bulunuyor. Ancak henüz nihai bir anlaşmanın sağlanmadığı ve somut doğrulama sürecinin kritik bir eşik oluşturduğu hatırlatılıyor.

Baş Müzakereci Kalibaf Tahran’a Döndü

İran’ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Doha’da Katarlı yetkililerle gerçekleştirdiği temasların ardından İran’a döndüğü bildirildi. Bu ziyaretin, müzakerelerin son aşamasına ilişkin son koordinasyonları içerdiği tahmin ediliyor.

BM Güvenlik Konseyi Onayı Bekleniyor

İran devlet televizyonunun duyurusuna göre, nihai anlaşmaya 60 gün içinde varılması halinde, mutabakatın bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacağı ifade ediliyor. Bu durumun, anlaşmaya uluslararası hukuk çerçevesinde daha güçlü bir meşruiyet zemini sağlayabileceği değerlendirmesi yapılıyor.