New Yorker: Trump’ın ‘epik öfke’ operasyonu ‘epik bir fiyaskoya’ dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The New Yorker dergisinde yayımlanan bir makalede, Trump yönetiminin İran’a yönelik başlattığı ‘Epik Rage’ kod adlı askeri operasyonun, Beyaz Saray’ın iddialarının aksine büyük bir stratejik başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Derginin Ortadoğu uzmanı Robin Wright tarafından kaleme alınan analizde, ABD ve İsrail’in operasyonla İran’ın nükleer programını tamamen yok etmeyi, Tahran’ın bölgedeki direniş eksenine verdiği desteği kesmeyi ve hatta rejim değişikliğinin zeminini hazırlamayı hedeflediği aktarıldı.

‘En Fazla Bombayı Atan İstediğini Alır’ Hayali Çöktü

Dergide yer alan değerlendirmeye göre, Başkan Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in savaşa ilişkin idealize edilmiş görüşlerinin sahadaki karmaşık gerçeklerle sert bir çarpışma içinde olduğu ifade ediliyor. Makalede, iki ismin ‘en fazla bombayı atan tarafın istediğini elde ettiği’ bir dünya hayali kurduğu ancak İran savaşı deneyiminin koşulların hiç de öyle olmadığını kanıtladığı vurgulanıyor. Aylar süren maliyetli çatışmaların ardından ulaşılan noktanın, ilan edilen hedeflerle arasında büyük bir mesafe bulunduğu kaydediliyor.

Ne Devrim Muhafızları Ne Hürmüz Denetimi Hedef Alınabildi

Analizde, Trump’ın savaşın başında “İran’ı tamamen yok ettik ve paramparça ettik” açıklamasına karşın, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ülke yönetimi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü korumayı başardığı belirtiliyor. ABD hava saldırılarının çok sayıda komutanı etkisiz hale getirdiği ancak rejimi değiştirmeye yetmediği gözlemleniyor. Makalede ayrıca, Trump yönetiminin hedefleri arasında yer alan İran’ın nükleer tesislerindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarına yönelik bir baskın düzenlenmesi veya Hark Adası’ndaki petrol terminallerine kara işgali gibi daha iddialı planların uygulamaya konulamadığı ifade ediliyor.

Zoraki Geri Çekilme ve Sınırlı Müzakere Hedefleri

Derginin analizinde, Trump’ın ‘görevin tamamlanmaya yakın olduğu’ ve ABD askerinin geri çekileceği açıklamasının aslında zoraki bir kabule işaret ettiği değerlendirmesi yapılıyor. Makaleye göre, Trump yönetiminin planlı geri çekilme kararı, askeri veya siyasi bir başarıdan ziyade, küresel petrol piyasalarında istikrar endişeleri ve Amerikan kamuoyunun savaşa muhalefeti gibi siyasi hesaplardan kaynaklanıyor. Uzmanlar, mevcut müzakere sürecinin de Trump’ın başlangıçta ilan ettiği büyük hedeflerin oldukça uzağında, çok daha sınırlı bir anlaşmaya doğru evrildiği yorumunda bulunuyor.