İran İstihbarat Bakanlığı'ndan 47 yıllık hibrit savaş raporu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi bir bildiride, İran’a karşı üç büyük savaşın (birinci, ikinci ve üçüncü) yaşandığı belirtildi. Açıklamada, üçüncü savaşın yanı sıra Aralık 2025’te bir darbe girişiminin de teşhis edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bakanlık, bu darbe girişiminin “düşmanın ülkeyi bölme ve rejimi devirme hedefinin” bir parçası olduğu değerlendirmesini yaptı.

47 Yıllık “Topyekûn Hibrit Savaş”

Bildiride, İran İslam Devrimi’nin zaferinden bu yana geçen 47 yıl boyunca ülkeye karşı “kesintisiz ve sürekli bir savaş” yürütüldüğü ifade edildi. Bu savaşın başında “Siyonist ahtapotun” ve ABD’nin bulunduğu, İngiltere ile Avrupa’nın eşlik ettiği, Körfez’in güneyindeki “zengin kulların” ise finansman sağladığı aktarıldı. Açıklamada, bu cephenin “topyekûn hibrit savaşı” tüm boyutlarıyla İran halkına karşı yürüttüğü vurgulandı.

Liderin Şehadeti ve Süregelen Direniş

İstihbarat Bakanlığı’nın açıklamasında, en üst düzey askeri, istihbarat ve güvenlik kademelerine yönelik suikastların yanı sıra, ülkenin lideri ve başkomutanının da şehit edildiği teyit edildi. Buna rağmen ülkenin ayakta kalmayı başardığı ve saldırıya geçtiği ifade edildi. Açıklamada, bu durumun dünya çapındaki düşünce kuruluşları ve araştırmacılar tarafından “tarihte benzeri görülmemiş bir direniş” olarak nitelendirildiği aktarıldı.

İstihbarat Savaşında Gizli Operasyonlar

Bakanlık, “görünmeyen savaş” kapsamında Siyonist rejime ait çok sayıda istihbarat görevlisine, belgeye ve tesise “ağır darbeler” vurulduğunu, ancak bu operasyonların henüz kamuoyuna açıklanmadığını belirtti. İlerleyen dönemde, şehit edilen eski İstihbarat Bakanı’nın Siyonist rejimden ele geçirilen belgeleri ifşa etmesine benzer şekilde, yeni belgelerin de paylaşılabileceği ifade edildi.

Düşmanın Yeni Stratejisi: Yumuşak Savaş

Açıklamada, düşmanın askeri alanda yenilgiyi kabul ederek artık yumuşak savaş, bilişsel savaş ve hibrit savaş yöntemlerine yöneleceği uyarısı yapıldı. Bu kapsamda yedi ana başlık sıralandığı görülüyor:

Ekonomik baskının artırılması ve fiyat artışları ile toplumsal tahrik,

Etnik ve dini kışkırtmalarla ülke birliğinin hedef alınması,

Özellikle kuzeybatı ve güneydoğuda Siyonist gruplara bağlı militanlar aracılığıyla sınır ihlalleri ve terör eylemleri,

Ülke içinde sabotaj ve suikast operasyonları,

Ağır silah, mühimmat ve Starlink gibi yasadışı iletişim araçlarının kaçak yollarla sokulması,

BBC Farsça, VOA Farsça ve özellikle “terör örgütü” olarak nitelendirilen Iran International gibi Farsça yayın yapan kiralık medya kuruluşları üzerinden casusluk, hedef tespiti ve toplumsal provokasyon,

Siber saldırılar.

“Her Türlü Güvenlik Tehdidi Takip Edilecek”

İstihbarat Bakanlığı bildirisinin sonunda, ekonomik temelli toplumsal gösterileri provoke etme, Starlink kaçakçılığı, etnik ve dini tahrik ile terör eylemlerinin “güvenlik ihlali” sayılacağı ve yargıya sevk edileceği belirtildi. Açıklamada, yurt dışında yaşayan karşı-devrimci unsurlar ve teröristler ile onların destekçilerinin “ateşle oynadıkları” ve bu ateşten kurtulamayacakları uyarısı yapıldı.

Halka Çağrı: 113’e Bildirin

Bakanlık, vatandaşlardan şüpheli durumları 113 numaralı ihbar hattına veya VAJA’nın resmi (mavi tikli) İta, Bale, Rubika ve Soroush Plus hesaplarına bildirmelerini talep etti.