Hizbullah'tan Siyonist İsrail'e 24 saatte 37 operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan İslami Direnişi’nin (Hizbullah), güney cephesindeki askeri faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir şekilde artırdığı ifade ediliyor. el-Mesire televizyonuna atıfla yapılan açıklamalarda, son 24 saat içinde İsrail ordusunun mevzilerine, üslerine, askeri yığınağına ve savaş araçlarına yönelik toplam 37 hedefli operasyon düzenlendiği belirtiliyor.

Açıklanan operasyon detaylarına göre:

el-Ādisa kasabasındaki İsrail ordusuna ait askeri araç ve teçhizat yığınağının iki intihar drone’u ile hedef alındığı aktarılıyor.

Zutr eş-Şarkiye çevresindeki başka bir asker ve araç yığınağının da bir intihar drone’u ile vurulduğu kaydediliyor.

Hıdbetü’l-Acle (Buzağı Tepesi) mevkiindeki asker ve savaş araçları yığınağının da bir direniş drone’unun hedefi olduğu bildiriliyor.

Telletü’l-Uveyda bölgesindeki bir diğer İsrail askeri yığınağının da bir intihar drone’u ile vurulduğu ve düşmana kayıp verdirildiği ifade ediliyor.

Bu operasyonların, Tel Aviv rejiminin ateşkesi ihlal etmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği vurgulanıyor. el-Cezire’ye atıfla yapılan haberlerde, Hizbullah’ın el-Ādisa ve Zutr eş-Şarkiye çevresindeki İsrail asker yığınağını iki intihar drone’u, Hıdbetü’l-Acle’deki yığınağı bir intihar drone’u ve Telletü’l-Uveyda’daki yığınağı da yine bir intihar drone’u ile vurduğunu resmen duyurduğu belirtiliyor.

İsrail’in ateşkes ihlalleri ve sivil kayıplar

İsrail rejiminin ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği gözlemleniyor. Haberlere göre, rejim güçleri Sur şehrini iki kez bombaladı. Daha önce İsrail ordusunun, Sur şehri sakinlerine bölgeyi boşaltmaları ve Zahrani Nehri’nin kuzeyine çekilmeleri yönünde çağrı yaptığı hatırlatılıyor.

Ayrıca güney Lübnan’daki Habbuş ve Arab Salim kasabalarının da İsrail rejiminin saldırılarına hedef olduğu aktarılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail rejiminin saldırılarını 2 Mart’tan itibaren genişletmesinden bu yana geçen sürede 3.269 kişinin hayatını kaybettiği, 9.840 kişinin ise yaralandığı kaydediliyor.

Gözlemcilerin değerlendirmesi

Bölgesel analistler, Hizbullah’ın bu yoğunluktaki operasyonlarının, İsrail’in kara işgaline ve süregelen ateşkes ihlallerine karşı caydırıcılık yaratma çabası olarak değerlendirildiğini belirtiyor. İsrail’in sivil yerleşimleri hedef almasının ise uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki eleştirilerin, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşları tarafından da dile getirildiği hatırlatılıyor.