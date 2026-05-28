Washington’da “Gizli Talimat” Çatlağı: Trump Yönetimi Delcy Rodriguez Soruşturmasını Durdurdu mu?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD dış politikasının en hassas başlıklarından biri olan Venezuela dosyasında, yargı ve siyaset dengelerini sarsacak yeni bir iddia gündeme düştü. Beyaz Saray’ın, Venezuela yönetiminin en etkili isimlerinden biri olan Delcy Rodriguez hakkındaki federal soruşturmaları askıya alması için yargı makamlarına gizli bir direktif gönderdiği ileri sürüldü.

Federal savcılar tarafından yürütülen ve uyuşturucu trafiğinden kara para aklamaya kadar bir dizi ağır suçlamayı kapsayan tahkikatın, “ulusal güvenlik ve diplomatik öncelikler” gerekçesiyle durdurulduğu belirtiliyor. Trump yönetiminin bu hamlesi, Washington’ın Caracas’a karşı yürüttüğü “maksimum baskı” stratejisiyle çeliştiği yorumlarına yol açtı. Ancak bazı analistler, bu tür arka kapı hamlelerinin genellikle kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıkların veya istihbari operasyonların bir parçası olabileceğine dikkat çekiyor.

Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, soruşturmayı yürüten ekiplerin dosyayı derinleştirme talepleri üst makamlardan gelen “bekle ve gör” talimatıyla karşılık buldu. Bu durumun, davanın teknik süreçlerini aksattığı ve yargı mensupları arasında huzursuzluğa neden olduğu bildiriliyor. Özellikle Rodriguez’in uluslararası yaptırım listelerinde yer alması ve ABD’nin seyahat yasağı uyguladığı isimlerin başında gelmesi, davanın siyasi ağırlığını daha da artırıyor.

Muhalefet kanadı ise bu gelişmeyi “adaletin siyasallaşması” olarak nitelendirdi. Kongre’deki bazı isimler, Beyaz Saray’ın hangi gerekçeyle hukuki bir sürece müdahale ettiğinin açıklanması için şeffaflık çağrısında bulundu. Venezuela’daki muhalif gruplar ise Washington’dan gelen bu sinyalin, Maduro yönetimine karşı verilen mücadelede motivasyon kaybına yol açabileceği endişesini taşıyor.

Henüz Beyaz Saray veya Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin resmi bir yalanlama ya da onay gelmedi. Ancak davanın geleceği, ABD’nin Latin Amerika’daki otoriter rejimlere karşı takındığı tutumun samimiyetini sorgulatan kritik bir sınav kağıdına dönüşmüş durumda. Rodriguez dosyasının rafa mı kalkacağı yoksa yeni bir diplomatik manevranın parçası mı olacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.