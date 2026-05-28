Washington’dan İHA Hamlesi: ABD, Yerli Drone Üretimini “Stratejik Kalkan” Altına Alıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İnsansız hava araçlarının modern çatışma ortamındaki belirleyici rolü, Washington’ın teknoloji ve savunma sanayii politikalarını kökten değiştiriyor. The Wall Street Journal’ın gündeme getirdiği bu yeni plan, ABD’nin yerli drone üreticilerini destekleyerek, özellikle Çin merkezli teknoloji devlerinin domine ettiği küresel pazarda “stratejik bir denge” kurmayı hedeflediğini gösteriyor.

Sektör temsilcileri ve hükümet yetkilileri arasında yürütülen görüşmelerin odağında, Amerikan şirketlerinin ölçeklenmesini zorlaştıran sermaye engelleri yer alıyor. ABD’li üreticiler, özellikle fiyat rekabeti ve üretim kapasitesi konusunda küresel rakiplerinin gerisinde kalmaktan şikayetçi. Devlet finansmanının, bu üreticilerin üretim hatlarını modernize etmeleri, Ar-Ge kapasitelerini artırmaları ve tedarik zincirini yerelleştirmeleri için kritik bir “kaldıraç” görevi görmesi planlanıyor.

Washington’ın bu adımı sadece ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik odaklı bir “risk yönetimi” olarak da okunuyor. Ukrayna-Rusya savaşından çıkarılan dersler, bir ülkenin kendi drone üretim kapasitesine sahip olmasının ulusal beka için ne kadar hayati olduğunu kanıtladı. Beyaz Saray’ın, teknoloji bağımlılığını azaltmak ve olası bir kriz durumunda yabancı üreticilere olan ihtiyacı minimize etmek istediği biliniyor. Özellikle veri güvenliği endişeleri, Pentagon’un yabancı menşeli İHA’lara karşı daha katı bir tutum takınmasına neden olmuştu.

Ancak sektör analistleri, devlet desteklerinin piyasa dinamiklerini bozup bozmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta devlet desteğinin, inovasyonu hızlandıracak bir “ekosistem” yaratacağını savunanlar var. Diğer tarafta ise bu fonların, rekabetçi olmayan “zombi şirketlerin” ayakta kalmasına yol açabileceği endişesi dile getiriliyor. Yine de, Washington’ın bu hamlesi, drone teknolojisini artık basit bir ticari ürün değil, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünün net bir teyidi.

Önümüzdeki dönemde bu finansman modelinin nasıl şekilleneceği; hangi kriterlere göre hangi şirketlerin destekleneceği ve bunun küresel İHA pazarında nasıl bir kartopu etkisine yol açacağı merak konusu. ABD’nin bu adımı, önümüzdeki yıllarda savunma teknolojileri yarışında “yerli üretimi destekleme” odaklı yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.