Bolivya’da Kriz Sokağa Taştı: Protestolar Çatışmaya Dönüştü, Siyasi Hat Sertleşti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-Bolivya’da son haftalarda büyüyen toplumsal tepki, birçok bölgede kontrol edilmesi güç bir gerilim hattına dönüştü. Başta La Paz ve Santa Cruz olmak üzere farklı kentlerde toplanan protestocu gruplar, artan hayat pahalılığı, döviz sıkıntısı ve yakıt temininde yaşanan aksaklıkları gerekçe göstererek hükümete karşı gösteriler düzenledi. Bazı noktalarda yürüyüşlerin barikatlara ve yol kapatma eylemlerine evrildiği, bunun da güvenlik güçleriyle çatışmalara zemin hazırladığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, çatışmalar sırasında göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldığını, bazı bölgelerde taş ve havai fişeklerin devreye girdiğini aktardı. Hastanelere çok sayıda yaralının getirildiği belirtilirken, gözaltı sayısına ilişkin farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Resmi makamlar, “kamu düzenini bozma” iddiasıyla müdahalenin zorunlu olduğunu savunurken, muhalefet ise güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını öne sürüyor.

Protestoların temelinde ekonomik sıkışmanın olduğu vurgulanıyor. Pazarlarda fiyatların hızlı yükseldiğini söyleyen yurttaşlar, özellikle temel gıda ve ulaşım maliyetlerindeki artıştan şikâyet ediyor.