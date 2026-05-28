İran’a Yeni ABD Saldırıları Ateşkes Tartışmalarını Yeniden Alevlendirdi

ABD tarafı saldırıların niteliğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmazken, operasyonların belirli askeri hedefleri esas aldığı ve “caydırıcılık mesajı” taşıdığı değerlendirmeleri öne çıktı. İran cephesinden gelen ilk tepkilerde ise saldırıların yalnızca sahadaki dengeyi değil, diplomatik sürecin güvenilirliğini de hedef aldığı vurgulandı. Tahran’a yakın kaynaklar, müzakerelerin sürdüğü bir dönemde askeri baskının artırılmasının, karşılıklı güven inşasını zora sokacağını savunuyor.

Bölgede son aylarda zaman zaman dillendirilen ateşkes ihtimali, özellikle dolaylı temasların artmasıyla birlikte daha fazla konuşulmaya başlanmıştı. Ancak yeni saldırılar, Washington’ın sahada askeri baskıyı sürdürürken masada diplomatik kanalları açık tutma stratejisinin ne ölçüde sürdürülebilir olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre bu ikili yaklaşım, kısa vadede taktik avantaj sağlasa da uzun vadede müzakere sürecini kırılgan hale getiriyor.

İran yönetiminin bundan sonraki adımının yalnızca askeri değil, siyasi açıdan da belirleyici olacağı değerlendiriliyor. Tahran’ın doğrudan misilleme, dolaylı yanıt ya da kontrollü diplomatik tepki seçenekleri arasında nasıl bir yol izleyeceği, bölgedeki gerilimin seviyesini belirleyebilir. Özellikle Körfez’deki güvenlik dengeleri ve İran bağlantılı bölgesel aktörlerin tutumu, sürecin seyrinde önemli rol oynayacak.

Washington’da ise saldırıların iç politika boyutu da dikkat çekiyor. Yönetim içinde İran’a karşı daha sert bir çizgi izlenmesini isteyen çevrelerle, diplomatik temasların tamamen kopmaması gerektiğini savunan isimler arasında görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtiliyor. Bu durum, ABD’nin İran politikasında zaman zaman görülen askeri baskı ile diplomatik arayış arasındaki çelişkili görüntüyü daha da belirginleştiriyor.

Ortaya çıkan tablo, taraflar arasında açık bir savaş istemeyen ancak karşılıklı baskı araçlarından da vazgeçmeyen iki başkent arasındaki gerilimin yeni bir eşiğe taşındığını gösteriyor. Ateşkes ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil; ancak son saldırılar, bu ihtimalin artık çok daha dar ve kırılgan bir alanda tartışıldığını ortaya koyuyor. Diplomasi masası hâlâ devrilmiş değil, fakat sahadaki her yeni hamle o masanın ayakta kalmasını biraz daha zorlaştırıyor.