Paris-Oslo Hattında Yeni Dönem: Norveç, Fransa’nın Nükleer Caydırıcılık Girişimine Katılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa’da güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde Fransa ve Norveç, savunma alanında işbirliğini derinleştirecek yeni bir anlaşma imzaladı. İki ülke arasında imzalanan metin, ortak tatbikatlardan savunma sanayii projelerine uzanan geniş bir çerçeve sunarken, anlaşmanın en dikkat çeken başlığı Norveç’in Fransa öncülüğündeki nükleer caydırıcılık programına katılması oldu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde Avrupa’nın güvenlik ortamının son yıllarda köklü biçimde değiştiğini vurguladı. Støre, Rusya’nın askeri kapasitesini yeniden tahkim ettiği yönündeki değerlendirmeler ile Ukrayna’daki savaşın yarattığı belirsizliğin, Norveç’in savunma planlamasında daha yakın ittifaklar kurmayı zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Fransa tarafı ise anlaşmanın “Avrupa savunmasında sorumluluk paylaşımı” yaklaşımını güçlendireceğini savunuyor. Paris’in son dönemde Avrupa’nın stratejik özerkliğini öne çıkaran çizgisi kapsamında, caydırıcılık başta olmak üzere kritik güvenlik başlıklarında daha fazla koordinasyon arayışında olduğu biliniyor. Yeni anlaşmanın, Fransa’nın bu hattını Kuzey Avrupa’ya taşıyan önemli bir adım olarak görülmesi dikkat çekti.

Anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı teknik çerçevenin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, savunma çevrelerinde işbirliğinin birkaç başlıkta yoğunlaşacağı değerlendiriliyor. Buna göre istihbarat paylaşımı, deniz güvenliği, Kuzey Atlantik ve Arktik hatlarda gözetleme faaliyetleri, hava savunma uyumu ve savunma sanayiinde ortak tedarik modelleri masadaki öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan Oslo’nun nükleer caydırıcılık programına dahil olmasının, Norveç’in NATO içindeki konumuyla nasıl birlikte ilerleyeceği de yakından izleniyor. Norveç, İttifak’ın kuzey kanadında kilit ülkelerden biri olarak görülürken, son anlaşmanın hem NATO’nun caydırıcılık çerçevesi hem de Avrupa merkezli savunma girişimleri arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Paris ve Oslo arasındaki bu adım, sadece iki ülke arasındaki ikili bir işbirliğinden ibaret değil; Avrupa’da güvenliğin “çok katmanlı” bir şekilde ele alınmaya başladığını gösteren yeni bir işaret. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ve kıtada savunma harcamaları yükseliş trendindeyken, Fransa-Norveç anlaşmasının benzer ortaklıkları tetikleyebileceği yorumları yapılıyor.