Doğu Hürmüzgan’da Yeni Gerilim: İran’dan “Hızlı Müdahale” Açıklaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın güneyinde stratejik öneme sahip Hürmüzgan eyaletinin doğu kesimlerinde sabaha karşı yaşanan hareketlilik, Körfez hattındaki tansiyonu bir kez daha yükseltti. İranlı kaynaklar, bölgede ABD’ye ait unsurların “kışkırtıcı” bir girişimde bulunduğunu öne sürerken, İran silahlı kuvvetlerinin duruma “hızlı” ve “ölçülü” bir karşılık verdiğini duyurdu.

Yerel saatle gece yarısını geçtikten sonra Doğu Hürmüzgan açıklarında güvenlik seviyesinin artırıldığı, bazı deniz ve hava unsurlarının bölgeye yönlendirildiği bildirildi. İran tarafı olayın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir teknik bilgi paylaşmazken, devriye faaliyetlerinin sıklaştırıldığı ve bölgedeki birliklere alarm seviyesinin yükseltildiği ifade edildi.

Bölge, Basra Körfezi’ne açılan ana deniz güzergâhlarının kesişiminde yer alması nedeniyle sık sık benzer gerilimlerin odağında bulunuyor. Son olayla birlikte Tahran-Washington hattında zaten yüksek seyreden gerginliğin deniz güvenliği başlığında yeniden alevlenebileceği yorumları yapılıyor. İran’a yakın çevreler, ABD’nin bölgede “güç gösterisi” yaptığını iddia ederken, güvenlik kaynakları ise olası bir yanlış hesaplama riskine dikkat çekiyor.

İranlı askeri yetkililer, ülkenin karasuları ve kıyı şeridinde “ihlal girişimlerine izin verilmeyeceği” mesajını yinelerken, bölgede seyrüsefer yapan ticari gemiler açısından şu aşamada olağanüstü bir kısıtlama duyurulmadığı kaydedildi. Ancak yerel gözlemciler, kısa süreli de olsa artan askeri hareketliliğin deniz trafiğinde tedirginlik yarattığını belirtiyor.

Olayın ardından gözler hem İran’ın yapacağı yeni açıklamalara hem de ABD tarafının olası değerlendirmesine çevrildi. Diplomasi kanallarında ise son haftalarda gerilimi düşürmeye dönük mesajlar tartışılırken, sahadaki bu tür gelişmelerin müzakere ve ateşkes ihtimallerini daha da kırılgan hale getirdiği değerlendiriliyor.