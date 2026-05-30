Mossad’dan “Rejim Değişikliği” İtirafı: Yapay Zeka ve Dezenformasyonla İran’ı İçeriden Çökertme Stratejisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yetkilinin açıklamaları, İsrail’in İran’a yönelik operasyonel doktrininde köklü bir dönüşüme işaret ediyor. Yeni yaklaşımın merkezinde İran kamuoyunu hedef alan yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları, sosyal medya manipülasyonu ve iç çatışmaları derinleştirmeye yönelik psikolojik operasyonlar yer alıyor.

Yetkiliye göre amaç, doğrudan askeri müdahale ya da bireysel hedef eliminasyonu yerine İran rejimini kendi toplumsal tabanından koparmak. Bu çerçevede Mossad’ın, İran içindeki muhalif ağlarla koordineli biçimde çalıştığı ve kritik altyapıya yönelik siber operasyonları da bu stratejinin bir parçası olarak sürdürdüğü belirtiliyor.

Açıklamalar, İsrail-İran geriliminin tırmandığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.