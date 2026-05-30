Mossad’dan “Rejim Değişikliği” İtirafı: Yapay Zeka ve Dezenformasyonla İran’ı İçeriden Çökertme Stratejisi

30 Mayıs 2026 - 16:33
News ID: 1820361
Mossad’ın etki operasyonları birimini yöneten üst düzey bir yetkili, İsrail istihbaratının suikast odaklı geleneksel yöntemlerini geride bırakarak yapay zeka ve dezenformasyon araçlarıyla İran’da rejim değişikliği hedefleyen yeni bir strateji izlediğini ilk kez açıkça ortaya koydu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yetkilinin açıklamaları, İsrail’in İran’a yönelik operasyonel doktrininde köklü bir dönüşüme işaret ediyor. Yeni yaklaşımın merkezinde İran kamuoyunu hedef alan yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları, sosyal medya manipülasyonu ve iç çatışmaları derinleştirmeye yönelik psikolojik operasyonlar yer alıyor.

Yetkiliye göre amaç, doğrudan askeri müdahale ya da bireysel hedef eliminasyonu yerine İran rejimini kendi toplumsal tabanından koparmak. Bu çerçevede Mossad’ın, İran içindeki muhalif ağlarla koordineli biçimde çalıştığı ve kritik altyapıya yönelik siber operasyonları da bu stratejinin bir parçası olarak sürdürdüğü belirtiliyor.

Açıklamalar, İsrail-İran geriliminin tırmandığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

