İsrail’de “Yanlış Hedef” Alarmı: Sivil Uçak İHA Sanıldı, Hava Savunma Prosedürleri Tartışılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail güvenlik bürokrasisi, bir sivil yolcu uçağının “yanlış tanımlama” sonucu İHA olarak değerlendirilerek hedef alınması iddiasıyla sarsıldı. Olayın, son dönemde kuzey ve güney cephelerinde yoğunlaşan İHA tehdidi nedeniyle hava savunma unsurlarının yüksek alarm seviyesinde çalıştığı bir zaman diliminde yaşandığı belirtiliyor.

Güvenlik kaynaklarına göre hava savunma birimleri, radar izleri ve uçuş profiline ilişkin verileri değerlendirdikten sonra sivil hava trafiğine ait bir platformu tehdit olarak sınıflandırdı. Kısa süreli panik yaratan olayda uçağın iniş rotasına devam ettiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarılırken, “hedef alma”nın hangi aşamada durdurulduğu ya da fiili bir angajman olup olmadığı konusunda resmi ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail ordusu cephesinde konuya ilişkin sınırlı bilgi verilirken, olayın iç soruşturma kapsamında ele alındığı ve hava savunma zincirindeki karar süreçlerinin incelendiği bildirildi. Savunma kaynakları, yoğun İHA saldırılarının radar operatörleri ve angajman ekipleri üzerinde ciddi bir zaman baskısı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Sivil havacılık tarafında ise uçuş güvenliği prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrıları yükseliyor. Havacılık uzmanları, sivil uçakların transponder (kimlik sinyali) verileri, uçuş planları ve hava trafik kontrol koordinasyonunun “yanlış tanımlama” riskini minimize edecek şekilde daha sıkı entegre edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Olay, İsrail’de son dönemde artan İHA saldırılarının yalnızca askeri tesisleri değil, hava sahası yönetimini ve sivil uçuş güvenliğini de doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Güvenlik analistleri, İHA tehdidi sürdükçe hava savunma sistemlerinde “hata payı”nın düşürülmesi için hem teknik iyileştirme hem de angajman kurallarında netleştirme ihtiyacının artacağını vurguluyor.