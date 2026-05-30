Beyaz Saray'ın Trump raporu tartışma yarattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Beyaz Saray’ın dün (Cuma) Trump’a ait yeni bir sağlık raporu yayımladığı ve başkanın “mükemmel sağlık durumunda” olduğu, başkanlık görevlerini ve başkomutanlık yetkilerini tamamen yerine getirebileceğinin iddia edildiği kaydedildi. Trump’ın özel doktoru Dr. Sean Barbabella’ya ait resmi notta, tıbbi muayenenin 26 Mayıs’ta Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildiği ve yaklaşık 3 ila 3,5 saat sürdüğü ifade ediliyor. Bunun Trump’ın ikinci döneminin başından bu yana yapılan dördüncü kamuya açık muayenesi olduğu belirtiliyor.

Raporda, son dönemde tartışma yaratan ve geniş biçimde gündeme gelen Trump’ın ellerindeki morluklar konusuna da açıklık getirildiği aktarılıyor. Beyaz Saray yetkililerince bu durumun “sık tokalaşmalar” ve “kalp-damar korunması için kullanılan aspirin” nedeniyle oluştuğu ve ciddi bir endişe kaynağı olmadığı ileri sürülüyor.

Şeffaflık tartışmaları ve artan soru işaretleri

Son aylarda Trump’ın ellerindeki morlukların yanı sıra ayaklarındaki şişliklere ilişkin görüntülerin, başkanın 80 yaşına yaklaşırken fiziksel durumuna dair spekülasyonları artırdığı hatırlatılıyor. Bağımsız sağlık uzmanları tarafından, açıklanan raporda bağımsız tetkiklerin ve ayrıntılı tıbbi verilerin paylaşılmamış olmasının, kamuoyunda güven sorunu yarattığı değerlendiriliyor. Beyaz Saray’ın “oldukça iyi” ve “mükemmel” gibi ifadelerle durumu hafife almaya çalıştığı, ancak daha önceki dönemlerde benzer sağlık raporlarının da zaman zaman gerçek durumu yansıtmadığı yönünde eleştirilerin dile getirildiği aktarılıyor.

Tarihsel ve siyasi bağlam

Gözlemciler tarafından, ABD yönetimlerinin lider sağlığı konusunda zaman zaman şeffaflıktan kaçındığı ve kamuoyuna sunulan raporların “kontrollü iyimserlik” üzerine kurulduğu belirtiliyor. Trump’ın görev süresi boyunca daha önce de hastane ziyaretleri ve ani sağlık kontrollerinin ardından eksik bilgi paylaşıldığı eleştirileri hatırlatılıyor. Bu bağlamda, Walter Reed Merkezi’nde yapılan dördüncü kapsamlı muayenenin sonuçlarının neden sadece bir doktor notuyla geçiştirildiği sorusu, muhalif çevreler tarafından gündeme getiriliyor.

Beyaz Saray Sözcülüğü’nün konuya ilişkin ek bir açıklama yapmayı reddettiği ve raporun “herhangi bir ek yoruma gerek olmaksızın” başkanın sağlığını kanıtladığı yönündeki tutumu, bazı sağlık analistleri tarafından “savunmacı bir üslup” olarak değerlendiriliyor. Trump’ın son dönemde artan kampanya takvimi ve yoğun seyahat programının, fiziksel olarak zorlayıcı olduğu ve bu nedenle sağlık durumunun daha sık sorgulanması gerektiği belirtiliyor.