Hizbullah'tan yeni misilleme: Kiryat Şimona'ya 15 roket ateşlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Ordusu Radyosu’nun (Galei Tzahal) dün gece (Cuma) yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından kuzeydeki İsrail yerleşimlerine yönelik yaklaşık 15 roket atıldığı kaydedildi. Açıklamada, roketlerden birinin doğrudan Kiryat Şmona yerleşimindeki bir alışveriş merkezine isabet ettiği ifade ediliyor. Daha önce bölge medyasında 8 roket atıldığına dair haberler yer almışken, radyonun bu sayıyı revize ettiği gözlemleniyor.

Radyo aynı zamanda Hizbullah’ın roket saldırılarının menzilini resmen genişlettiğini itiraf ediyor. Sabah saatlerinde Yukarı Celile’nin derinliklerinde bulunan Miron bölgesinin de hedef alındığı belirtiliyor. Bazı gayriresmî raporlarda, Hizbullah’ın Miron Hava Kontrol Üssü’nü bir balistik füzeyle vurduğu iddia ediliyor. Ancak bu haberin henüz Hizbullah tarafından doğrulanmadığı ve resmî bir açıklama beklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ateşkesin fiili durumu ve çifte standart

Hatırlatıldığı üzere, ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin 45 gün daha uzatıldığı duyurulmuştu. Buna karşın, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürdüğü gözlemleniyor. Gözlemciler tarafından, ateşkesin tek taraflı ihlal edildiği ve Hizbullah’ın misilleme yapma hakkını kullandığı değerlendiriliyor. Kiryat Şmona’daki alışveriş merkezine isabet eden roket ile Miron bölgesinin hedef alınması, analistlerce Hizbullah’ın hem hassasiyetini hem de menzil derinliğini gösteren örnekler olarak kaydediliyor.

Batılı diplomatik kaynaklardan gelen bazı açıklamalarda “tansiyonun düşürülmesi gerektiği” ifade ediliyor. Ancak bu açıklamaların, İsrail’in saldırıları karşısında benzer dozda bir eleştiri içermediği ve Hizbullah’ın eylemlerini “provokasyon” olarak nitelerken İsrail’in varlığını “meşru müdafaa” çerçevesinde sunduğu eleştirileri dile getiriliyor. Bu durum, bölgesel gözlemciler tarafından çifte standardın somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Bekleyen sorular ve resmî açıklamalar

Hizbullah’tan konuya ilişkin henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmadığı aktarılıyor. Lübnan basınında, Washington Büyükelçiliği’nde bugün askerî görüşmelere dair bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bilgisine yer verilirken, bu toplantıda son roket saldırılarının da ele alınması bekleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun daha önce orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiği hatırlatılıyor. Bu talimatın ardından Hizbullah’ın misilleme kapasitesini artırmış olabileceği ihtimali, askerî analistler tarafından dile getiriliyor.