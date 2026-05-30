Pentagon’da 9 saatlik görüşme: ABD'den Lübnan'a "normalleşme" dayatması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur askeri görüşmelerin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında gerçekleştirildiği kaydedildi. İki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla düzenlenen toplantının 9 saatten fazla sürdüğü ve gece geç saatlerde sona erdiği Lübnan basınında yer alan haberlerde ifade ediliyor.

Görüşmeye ilişkin basına yansıyan bilgilere göre, İsrail tarafının Hizbullah ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği noktaları gösteren haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğu aktarılıyor. Ayrıca Hizbullah’ın kullandığı dronların da gündeme getirildiği belirtiliyor. İsrail’in güvenlik konusunda “normalleşme” talep ettiği, Lübnan heyetinin ise bunun askeri değil siyasi bir karar olduğu gerekçesiyle talebi reddettiği ifade ediliyor. Gözlemciler tarafından, İsrail’in ateşkes görüşmelerini kullanarak Lübnan’dan siyasi taviz koparmaya çalıştığı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

Lübnan’ın Washington Büyükelçiliği’nde bugün bir değerlendirme toplantısının daha yapılacağı bilgisine yer veriliyor. Bu toplantıda, İsrail’in sunduğu talepler ve ABD’nin arabuluculuk rolüne ilişkin diplomatik değerlendirmelerin ele alınacağı tahmin ediliyor.

Ateşkes ihlalleri ve çifte standart eleştirisi

Hatırlatıldığı üzere, İsrail ordusu 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. 14-15 Mayıs’taki 3. tur görüşmeler sonucunda ise ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. turun yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürdüğü gözlemleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 25 Mayıs’ta orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylediği aktarılıyor. Bu durum, analistler tarafından ateşkesin tek taraflı uygulandığı ve ABD’nin İsrail üzerindeki baskıyı artırmadığı eleştirisini gündeme getiriyor. Hizbullah’ın ise ateşkesi İsrail’in ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik saldırılar düzenlediği ifade ediliyor.

Batılı diplomatik kaynaklardan yapılan bazı açıklamalarda, “tarafların ateşkese sadakatle bağlı kalması gerektiği” vurgulanıyor. Ancak aynı çevrelerin İsrail’in ev yıkımlarına ve saldırılarına sessiz kalması, Lübnanlı gözlemciler tarafından çifte standart olarak değerlendiriliyor. ABD’nin arabuluculuk rolünün, İsrail’in güvenlik taleplerini önceliklendiren bir çerçevede şekillendiği ve Lübnan’ın egemenlik kaygılarının ikincil plana atıldığı eleştirileri dile getiriliyor.