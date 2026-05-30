New York Fed Raporu: ABD’de Açlık Derinleşiyor, Gıda Güvensizliği Pandemi Düzeyini Aştı

Araştırmada, fiyat baskısı kadar gelir dalgalanmasının da etkili olduğuna işaret edildi. Özellikle düşük gelirli ailelerde kira, enerji ve sağlık harcamalarının payı büyüdükçe gıda harcamalarının ilk kısılan kalemlerden biri haline geldiği belirtiliyor. Uzmanlar, bazı bölgelerde gıda bankalarına ve yerel yardım ağlarına başvurulardaki artışın da bu tabloyu doğruladığını söylüyor.

New York Fed’in bulguları, “enflasyon düşüyor” algısına rağmen hanelerin hissettiği geçim sıkışıklığının sürdüğünü ortaya koyarken, sosyal destek programlarının kapsamı ve hedeflemesi tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Rapora göre gıda güvensizliğindeki yükseliş, kısa vadeli bir dalgalanma değil; kalıcı bir kırılganlık işareti olarak okunuyor.