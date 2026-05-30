Sofya’dan Washington’a Vize Resti: ABD Askeri Uçaklarına Süre Sınırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’in açıklaması, Sofya–Washington hattında bir süredir konuşulan “vize muafiyeti” gerilimini yeni bir aşamaya taşıdı. Radev, Bulgar vatandaşlarının ABD’ye vizesiz seyahatine ilişkin beklentilerin karşılanmadığını belirterek, Sofya’da bulunan ABD askeri uçaklarının kalış süresinin haziran sonu itibarıyla uzatılmayacağını söyledi.

Başbakan, kararın “karşılıklılık” ilkesine dayandığını vurgularken, vize muafiyeti konusunun Bulgar kamuoyunda uzun zamandır hassas bir başlık olduğuna dikkat çekti. Hükümete yakın çevreler, vize meselesinin yalnızca seyahat kolaylığı olarak değil, Bulgaristan’ın ABD ile ilişkilerinde “eşit ortaklık” tartışmasının sembolü haline geldiğini ifade ediyor.

Öte yandan kararın pratik sonuçları da yakından izleniyor. Savunma çevreleri, ABD uçaklarının Sofya’daki varlığının hangi görev kapsamıyla sürdürüldüğünün ve bu varlığın NATO planlamasıyla ilişkisinin netleştirilmesi gerekeceğini belirtiyor. Muhalefetten bazı isimler ise adımın “diplomatik pazarlık” amacı taşıdığını, ancak yanlış yönetilmesi halinde güvenlik ve dış politika maliyeti doğurabileceğini savunuyor.

ABD tarafının konuya nasıl yanıt vereceği merak edilirken, Sofya kulislerinde iki ihtimal konuşuluyor: Ya Washington vize muafiyeti dosyasında süreci hızlandıracak bir jest yapacak ya da Bulgaristan’ın kararının sınırlı etkili kalacağı bir ara formül bulunacak. Diplomatik kaynaklar, haziran sonuna kadar temas trafiğinin artmasının beklendiğini aktarıyor.

Radev’in çıkışı, Balkanlar’da ABD ile ilişkilerde zaman zaman görülen “güvenlik işbirliği–iç siyaset dengesi” geriliminin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Haziran sonuna yaklaşılırken, hem vize dosyasındaki gelişmeler hem de askeri uçakların statüsüne ilişkin teknik müzakereler sürecin seyrini belirleyecek.