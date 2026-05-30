NATO’dan Doğu Kanadına “Sükûnet” Mesajı: İHA Olaylarında Ölçülü Yanıt Çağrısı

30 Mayıs 2026 - 18:16
News ID: 1820425
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, ittifakın doğu kanadındaki ülkelerde son aylarda artan insansız hava aracı (İHA) olaylarına ilişkin değerlendirmesinde, her vakaya “en kötü senaryo” üzerinden yaklaşılmaması gerektiğini söyledi. Dragone, olayların ciddiyetinin titizlikle soruşturulacağını vurgularken, aşırı tepkinin gerilimi istemeden tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, son dönemde doğu kanadında kayda geçen İHA vakalarının müttefikler arasında artan bir hassasiyet oluşturduğunu, ancak reflekslerin kontrollü tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi. Dragone’ye göre, sınır bölgelerinde görülen her ihlal ya da şüpheli uçuşun aynı kategoriye konulması, hem yanlış hesap riskini büyütüyor hem de krizi yönetmeyi zorlaştırıyor.

Dragone, ittifakın bu tür olaylarda iki hattı birlikte işletmesi gerektiğini ifade etti: Bir yanda hızlı tespit ve doğrulama mekanizmaları, diğer yanda ise karar alma süreçlerinde “ölçülülük” ilkesi. NATO’nun özellikle radar izleri, elektronik izler ve sahadaki görsel kanıtlar üzerinden teyit mekanizmalarını güçlendirdiğini belirten Dragone, “Olayın kaynağı netleşmeden atılacak sert adımlar, istenmeyen bir tırmanmayı davet edebilir” görüşünü paylaştı.

Doğu kanadındaki bazı başkentlerde, son aylarda artan İHA ihlalleri ve düşen parçalara ilişkin raporlar kamuoyunda güvenlik endişesini yükseltirken; savunma çevreleri, bu olayların bir bölümünün kasıtlı provokasyon, bir bölümünün ise navigasyon hatası veya elektronik karıştırma kaynaklı sapma olabileceğine dikkat çekiyor. Dragone’nin açıklaması, tam da bu belirsizlik alanında “otomatik misilleme” baskısını azaltmaya dönük bir mesaj olarak yorumlandı.

Öte yandan NATO içinde, alçak irtifa hava savunması (SHORAD) kapasitesinin artırılması, kritik altyapıların çevresinde katmanlı koruma ve İHA karşıtı elektronik harp imkânlarının yaygınlaştırılması gibi başlıkların daha fazla öne çıktığı belirtiliyor. Dragone, tedbirlerin artırılmasının “soğukkanlılıkla” çelişmediğini; tersine, doğru önlemler sayesinde karar vericilerin aceleci adımlara daha az ihtiyaç duyacağını vurguladı.

Açıklama, ittifakın doğu sınırlarında güvenlik gündeminin sadece büyük ölçekli askeri yığınaklarla değil, düşük maliyetli ve gri alanda kalan İHA vakalarıyla da şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu. NATO’nun önümüzdeki dönemde, olayların sınıflandırılması ve ortak angajman ilkelerinin güncellenmesi için müttefikler arasında koordinasyonu artırması bekleniyor.

