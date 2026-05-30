NATO’dan Doğu Kanadına “Sükûnet” Mesajı: İHA Olaylarında Ölçülü Yanıt Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, son dönemde doğu kanadında kayda geçen İHA vakalarının müttefikler arasında artan bir hassasiyet oluşturduğunu, ancak reflekslerin kontrollü tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi. Dragone’ye göre, sınır bölgelerinde görülen her ihlal ya da şüpheli uçuşun aynı kategoriye konulması, hem yanlış hesap riskini büyütüyor hem de krizi yönetmeyi zorlaştırıyor.
30 Mayıs 2026 - 18:16
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, ittifakın doğu kanadındaki ülkelerde son aylarda artan insansız hava aracı (İHA) olaylarına ilişkin değerlendirmesinde, her vakaya “en kötü senaryo” üzerinden yaklaşılmaması gerektiğini söyledi. Dragone, olayların ciddiyetinin titizlikle soruşturulacağını vurgularken, aşırı tepkinin gerilimi istemeden tırmandırabileceği uyarısında bulundu.
