Avrupa Savunmasında Yeni Alarm: Breuer’den “ABD Sonrası Hazırlık” Çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Almanya Genel Müfettişi Carsten Breuer’in açıklamaları, Avrupa’da savunma politikaları konusunda süren tartışmaları yeniden alevlendirdi. Breuer, ABD’nin belirli bölgelerde askeri varlığını azaltma yönündeki planlarının, Avrupa ülkelerini güvenlik ve caydırıcılık konusunda daha doğrudan sorumluluk almaya zorladığını ifade etti.

Berlin’de güvenlik çevrelerine yaptığı değerlendirmede Breuer, Avrupa’nın artık yalnızca Washington’un güvenlik şemsiyesine dayanarak uzun vadeli strateji kuramayacağını vurguladı. Ona göre kıta ülkeleri, hem askeri kabiliyetler hem de kriz anlarında hızlı karar alma mekanizmaları bakımından daha bağımsız ve koordineli bir yapıya yönelmek zorunda.

Breuer, özellikle lojistik kapasite, hava savunma sistemleri, mühimmat stoku, siber güvenlik ve hızlı konuşlanma gücü gibi alanlarda Avrupa’nın halen önemli eksikler taşıdığına dikkat çekti. ABD’nin olası çekilme veya küçülme adımlarının bu açıkları daha görünür hale getireceğini belirten Alman komutan, NATO içindeki yük paylaşımının da yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, Breuer’in sözlerini yalnızca askeri bir uyarı olarak değil, aynı zamanda Avrupa’nın stratejik özerklik tartışmasına yapılmış güçlü bir müdahale olarak yorumluyor. Son dönemde Almanya, Fransa ve bazı AB ülkeleri, kıtanın savunma sanayi altyapısını genişletme, ortak silah üretimi ve müşterek operasyon kabiliyeti oluşturma yönünde daha yoğun temaslar yürütüyor.

ABD’nin küresel önceliklerini yeniden şekillendirdiği ve Asya-Pasifik’e daha fazla odaklandığı bir dönemde, Avrupa’da “kendi güvenliğini kendisinin sağlama” fikri daha güçlü biçimde dile getiriliyor. Breuer’in çağrısının, özellikle NATO zirvesi öncesi savunma bütçeleri ve ortak askeri planlama tartışmalarına yeni ivme kazandırması bekleniyor.