Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı: Marş okundu, Siyonizm bayrağı açıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren görüntülere göre, çok sayıda Siyonist Kudüs’teki Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’e girdiği ve ardından Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açtığı gözlemlendi. Eylemin İsrail polisinin doğrudan gözetimi altında gerçekleştiği ve grubun aynı zamanda İsrail milli marşını okuduğu kaydediliyor.

Kaynaklar tarafından, İsrail polisinin bugüne kadar Harem-i Şerif’te herhangi bir ülkenin bayrağının açılmasına izin vermediği, bu tür girişimleri derhal engellediği hatırlatılıyor. Bu nedenle polisin bu kez herhangi bir müdahalede bulunmaması, sosyal medya kullanıcıları ve gözlemciler tarafından “Mescid-i Aksa’daki tarihi statükonun ihlali” ve “sahadaki uygulamalarda yeni bir aşama” olarak değerlendiriliyor.

Ben-Gvir’in öncülüğü ve artan baskınlar

Daha önce İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in 14 Mayıs’ta Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açtığı ve “Harem-i Şerif’in Yahudilere ait olduğunu” iddia ettiği hatırlatılıyor. Analistler tarafından, bugünkü eylemin Ben-Gvir’in bu çıkışının bir uzantısı olduğu ve aşırı milliyetçi çevrelerin kutsal mekândaki varlığını normalleştirme girişimi olarak okunduğu belirtiliyor.

Ürdün’ün vesayet hakkı ve Vakıflar İdaresi’nin egemenliği

Ürdün’ün 1994 yılında İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca, Kudüs’teki dinî işlerden sorumlu ülke olarak kabul edildiği hatırlatılıyor. 2013 yılında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkının da Ürdün’e verildiği belirtiliyor. Aynı anlaşma uyarınca Mescid-i Aksa’nın, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin himayesinde bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynaklar tarafından, daha önce Yahudilerin Mescid-i Aksa’yı ziyaretlerinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin iznine tabi olduğu, ancak 2003 yılından bu yana İsrail’in tek taraflı kararıyla bu egemenliğin ihlal edildiği ve ziyaretlerin polis eşliğinde gerçekleştirildiği hatırlatılıyor. Bugünkü bayrak açma eylemi ise, gözlemcilerce bu ihlalin çok daha ileri bir boyuta taşındığı şeklinde değerlendiriliyor.

Çifte standart ve uluslararası tepkisizlik

Batılı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan konuya ilişkin henüz resmî bir kınama açıklaması gelmediği gözlemleniyor. Analistler tarafından bu durum, İsrail’in ihlallerine karşı uygulanan çifte standardın bir başka örneği olarak kaydediliyor. Bir yandan “statükonun korunması” gerektiği yönündeki diplomatik söylemlerin sürdüğü, diğer yandan İsrail polisinin açık statüko ihlallerine göz yummasına sessiz kalındığı ifade ediliyor.

Filistinli yetkililerden ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden henüz konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılmadığı aktarılıyor. Ancak bölge kaynakları tarafından, bu tür eylemlerin Mescid-i Aksa’nın statüsüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu ve gelecekte daha sık benzer ihlallerin yaşanabileceği endişesinin dile getirildiği belirtiliyor.