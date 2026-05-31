BM’de “Nakit Krizi”: ABD ve Çin’in Ödeme Gecikmeleri Kurumun Operasyonlarını Felç Ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde alarm zilleri çalıyor. Wall Street Journal’ın (WSJ) raporu, BM’nin rutin operasyonel giderlerini dahi karşılamakta zorlandığı bir “nakit kriziyle” karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Kurumun finansal yapısının temelini oluşturan üyelik aidatlarında yaşanan aksamalar, teşkilatın sadece idari işleyişini değil, çatışma bölgelerindeki kritik saha operasyonlarını da tehdit altına alıyor.

Rapora göre, dünya siyasetinin en önemli iki aktörü olan ABD ve Çin’in ödemelerini takvimlerine uygun yapmamaları, BM bütçesinde devasa bir boşluk yarattı. Uzmanlar, bu finansal tıkanıklığın teknik bir sorundan ziyade jeopolitik bir yansıma olduğunu savunuyor. Aidatların ödenmemesi veya sürekli ertelenmesi, Washington ve Pekin’in BM üzerindeki etkilerini veya memnuniyetsizliklerini göstermek için kullandıkları bir “finansal koz” olarak yorumlanıyor.

Finansal krizin saha yansımaları ise oldukça somut. BM’nin yürüttüğü barış gücü operasyonları, gelişmekte olan ülkelerdeki gıda güvenliği projeleri ve acil durum müdahale birimleri, gerekli fon akışı sağlanamadığı için “minimum kapasite” ile çalışmaya zorlanıyor. Birleşmiş Milletler bürokrasisi, mevcut ödeme disiplinsizliğinin devam etmesi halinde, kurumun küresel krizlere müdahale etme kabiliyetinin geri dönülemez şekilde hasar görebileceği uyarısında bulunuyor.

Analistler, bu durumun BM’nin “tarafsız ve kapsayıcı” kimliğini de sarstığını belirtiyor. Finansal olarak büyük güçlere bağımlı olan bir yapının, bu ülkelerin politikalarına karşı nasıl direnç göstereceği ya da nasıl daha bağımsız kararlar alabileceği sorusu, uluslararası diplomasinin masasında daha sık tartışılmaya başlandı.

Şu an itibarıyla, BM Genel Sekreterliği’nin harcama kalemlerini kısıtlayarak nakit akışını yönetmeye çalıştığı ancak bu “tasarruf tedbirlerinin” artık insani yardım operasyonlarını doğrudan aksattığı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde BM’nin, üye devletlere “acil ödeme çağrısı” yaparak küresel operasyonel gücünü korumaya yönelik bir diplomatik baskı kampanyası başlatması bekleniyor.