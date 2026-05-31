ABD Ordusunun Doğu Pasifik’teki “Narko-Terörist” Operasyonu Kanıtsız Kaldı: Şeffaflık Çağrıları Yükseliyor

Askeri uzmanlar, “narko-terörist” tanımlamasının hem uyuşturucu kaçakçılığı hem de terörizmle bağlantılı suçları işaret ettiğini ve bu tür ithamların oldukça ağır olduğunu vurguluyor. Kanıt eksikliği, uluslararası hukuk uzmanlarının ve insan hakları savunucularının, “askeri güç kullanımının hukuki denetimi” konusunu yeniden masaya yatırmasına neden oldu. Bağımsız gözlemciler, herhangi bir görsel veya dokümantasyon olmaksızın yapılan bu tür duyuruların, bölgedeki operasyonel meşruiyeti zedelediği görüşünde.

Öte yandan, bölgedeki deniz güvenliği operasyonlarında ABD’nin artan varlığı, bölge ülkeleri arasındaki diplomatik hassasiyetleri de tetikliyor. Doğu Pasifik rotasının kaçakçılık faaliyetleri için kritik bir geçiş noktası olması, bölgede operasyonel yetkinliğin önemini artırırken; ABD ordusunun “şeffaflık” ilkesini esnetmesi, yerel yönetimlerin bu operasyonların hukuki çerçevesini sorgulamasına yol açıyor.

Analistler, Washington’un bu tür durumlarda “operasyonel güvenlik” gerekçesiyle bilgi paylaşımını sınırlı tutma eğiliminde olduğunu, ancak çağın dijital şeffaflık beklentilerinin bu tür açıklamaları yetersiz kıldığını belirtiyor. Özellikle “narko-terörist” gibi iddialı bir tanımlamanın kullanıldığı bir vakada, kamuoyunun ikna edilmesi için asgari düzeyde verinin paylaşılması gerektiği savunuluyor.

Gelinen noktada, gözler ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) veya ilgili donanma birimlerinden gelebilecek olası bir açıklama veya kanıta çevrilmiş durumda. Uluslararası kuruluşların, söz konusu saldırının gerçekleştiği koordinatlarda bağımsız bir inceleme yapılmasına yönelik taleplerinin artması bekleniyor. ABD yönetimi, bu sessizliği bozmadığı sürece, operasyonun detayları hakkındaki spekülasyonların süreceği öngörülüyor.