Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Doğu Pasifik sularında gerçekleştirilen ve ABD ordusu tarafından “terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığını engelleme” operasyonu olarak tanımlanan müdahale, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Pentagon kaynaklı açıklamalarda, bir deniz aracına düzenlenen operasyon sonucunda üç kişinin “narko-terörist” olarak sınıflandırıldığı ve öldürüldüğü belirtildi. Ancak, operasyonun üzerinden geçen süreye rağmen ABD makamlarının olaya dair herhangi bir kanıt, operasyonel görüntü veya ölen kişilerin kimliklerine dair detay paylaşmaması dikkat çekiyor.
ABD Ordusunun Doğu Pasifik’teki “Narko-Terörist” Operasyonu Kanıtsız Kaldı: Şeffaflık Çağrıları Yükseliyor
31 Mayıs 2026 - 18:33
News ID: 1820931
ABD ordusunun Doğu Pasifik’te bir tekneye yönelik düzenlediği operasyonda üç “narko-teröristi” etkisiz hale getirdiğini duyurması, bölgedeki askeri angajmanların şeffaflığına dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Olayla ilgili operasyonel görüntü, kimlik doğrulaması veya somut bir kanıt paylaşılmaması, uluslararası gözlemciler ve sivil toplum kuruluşları nezdinde Washington’a yönelik eleştirileri artırdı.
yorumunuz