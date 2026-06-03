Hanzala’dan ABD Üsleri İddiası: “Gizli Veriler İran’a Aktarıldı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siber korsan grubu Hanzala, çevrim içi platformlar üzerinden yaptığı açıklamada ABD’ye ait askeri üslerle ilgili “güncel ve gizli” veri tabanlarına sızdığını iddia etti. Grup, ele geçirdiğini söylediği bu verileri İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ilettiğini ve bunun ardından bazı ABD askeri noktalarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını öne sürdü.

Hanzala tarafından paylaşılan mesajlarda, veri tabanlarının üslerin konumları, altyapı detayları ve operasyonel bilgiler içerdiği ileri sürüldü. Ancak söz konusu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

ABD’li yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, siber güvenlik uzmanları bu tür iddiaların doğruluğunun teyit edilmeden kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, son yıllarda devlet destekli veya ideolojik motivasyonlu hacker gruplarının propaganda amaçlı açıklamalar yapabildiğini belirtiyor.

Olayla ilgili iddiaların doğruluğu ve olası güvenlik etkileri konusunda uluslararası güvenlik çevrelerinde incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.