İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 11'e yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail işgal ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, Sur kentindeki Burç Şemali beldesinde düzenlenen hava saldırısında 1 kişi şehit oldu, 2 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Şehhur beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi katledildi.
Öte yandan gün içinde Nebatiye kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen İsrail saldırılarında 8 kişi şehit olmuştu.
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