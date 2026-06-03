İran'dan ABD üssüne geniş çaplı misilleme

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nda karşılıklı saldırıların yaşandığı duyuruldu. Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu" ifadelerine yer verildi.

Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı belirtildi. İran basını daha önce, Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası’nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Bu haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.

Gözlemciler, olayların seyrine ilişkin olarak ABD’nin İran’ın egemenlik sahasına yönelik herhangi bir müdahalesinin, uluslararası hukukta saldırı tanımına girdiğini hatırlatıyor. Buna karşın Washington yönetiminden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmediği kaydediliyor. Bölge analistleri, Keşm Adası’ndaki patlamaların bir ABD saldırısı olduğu iddiasının ciddiye alınması gerektiğini, zira ABD’nin daha önce de benzer şekilde egemen devletlerin toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemler gerçekleştirdiğini vurguluyor.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında, İran’a saldırılar için ABD’ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere de açık bir uyarı yöneltildiği görülüyor. "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar" ifadesi, doğrudan aktarıldı. Bu ifadenin, ABD’nin bölgede uzun yıllardır sürdürdüğü ve hiçbir sonuçla karşılaşmadığı “vur-kaç” operasyonlarına bir yanıt olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Kuveyt’in ise bu olayda doğrudan hedef alınması dikkat çekiyor. Uluslararası ilişkiler uzmanları, Kuveyt gibi küçük körfez ülkelerinin ABD’nin bölgesel üs ağına ev sahipliği yapmasının, onları kaçınılmaz olarak İran-ABD çatışmasının bir parçası haline getirdiğini belirtiyor. Bu durum, söz konusu ülkelerin egemenliklerinin ipotek altına alınması olarak değerlendiriliyor. ABD’nin kendi çatışmalarını başka ülkelerin topraklarından yürütmesinin, o ülkelerin halklarını ve güvenliğini riske attığı eleştirisi yapılıyor.

İsrail’in ise bu gelişmelerden doğrudan etkilendiği ve İran’a yönelik olası bir ABD müdahalesini uzun süredir teşvik ettiği biliniyor. Analistler, bu tırmanışın arkasında İsrail’in bölgesel hesaplarının da bulunabileceği ihtimalini dile getiriyor. Ancak İran’ın açıklamasında doğrudan İsrail’e atıf yapılmadığı kaydediliyor.

Olayın ardından bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı gözlemleniyor. BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanması yönünde çağrılar yapıldığı, ancak ABD’nin veto yetkisi nedeniyle bu tür girişimlerin sonuçsuz kalabileceği belirtiliyor.