Güney Lübnan’da Saldırı: İsrail Hava ve İHA Operasyonları Tartışma Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güneyinde gece saatlerinde gerçekleştirilen hava ve İHA saldırıları bölgede büyük hasara yol açtı. Yerel kaynaklar, saldırıların bazı sivil mahalleleri ve sağlık hizmeti sunulan noktaları hedef aldığını öne sürdü.

Bölgedeki görgü tanıkları, patlamaların ardından çok sayıda binada hasar meydana geldiğini ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmek için bölgeye sevk edildiğini aktardı. Saldırıların ardından bazı sağlık merkezlerinde hizmetlerin aksadığı bildirildi.

İsrail ordusu operasyonların detaylarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapmazken, güvenlik kaynakları saldırıların sınır hattındaki tehditlere karşı gerçekleştirildiğini savunuyor. Lübnanlı yetkililer ise sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek durumu kınadı.

Son dönemde İsrail ile Lübnan sınır hattında gerilimin yeniden yükseldiği gözlenirken, bölgedeki gelişmelerin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmemesi için uluslararası toplumun diplomatik girişimlerini artırması gerektiği ifade ediliyor.