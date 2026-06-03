Kanal 12 İddiası: Netanyahu ile Trump’tan Dahiye İçin “Baskı Amaçlı Tahliye Uyarısı” Mutabakatı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik yapılan tahliye uyarıları konusunda stratejik bir mutabakat sağlandı. Haberde, söz konusu uyarıların askeri bir operasyonun hemen öncesine işaret etmekten ziyade psikolojik ve siyasi baskı oluşturma amacı taşıdığı iddia edildi.

Dahiye bölgesi, Hizbullah’ın güçlü olduğu ve İsrail’in geçmişte düzenlediği hava saldırılarında sıkça hedef alınan bir bölge olarak biliniyor. Kanal 12’nin aktardığı bilgilere göre, tahliye çağrısının bölgedeki aktörler üzerinde baskı kurmak ve mesaj vermek amacıyla gündeme getirildiği değerlendiriliyor.

Haberde, söz konusu stratejinin bölgedeki gerilimi tırmandırmadan caydırıcılık sağlamayı hedeflediği ifade edilirken, taraflardan konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı. Uzmanlar ise bu tür tahliye uyarılarının hem askeri hem de psikolojik savaşın bir parçası olarak kullanılabildiğine dikkat çekiyor.

Orta Doğu’da artan gerilim ortamında Beyrut’un güneyine yönelik bu tür mesajların bölgesel dengeler ve güvenlik hesapları açısından yakından takip edildiği belirtiliyor.