İran'dan Irak sınırındaki PJAK kamplarına operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Irak’taki yerel kaynaklara göre, Erbil’in kuzeydoğusunda, yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki “Derre Alane” bölgesinde bulunan ABD-İsrail destekli Kürt grupların merkezinde birden fazla patlama meydana geldi. Patlama seslerinin duyulduğu aktarılırken, bazı kaynaklar bu merkeze hava saldırısı düzenlendiği iddiasında bulundu.

Olayın, daha önce Kuveyt ve Bahreyn’de ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üslerin hedef alındığı saldırılarla eşzamanlı gerçekleştiği belirtiliyor. Bu eşzamanlılık, bölgedeki ABD çıkarlarına ve bu çıkarlarla bağlantılı gruplara yönelik kapsamlı bir operasyonun parçası olarak yorumlanıyor.

Komele terör örgütü iki füze isabet ettiğini duyurdu

Ayrılıkçı gruplardan Komele Terör Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 23.00 civarında Derre Alane’deki merkezlerine iki İran füzesinin isabet ettiği belirtildi. Açıklamada başka ayrıntı paylaşılmadığı kaydedildi. İran resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı gözlemleniyor.

ABD’nin Kuzey Irak’taki varlığı sorgulanıyor

Uzmanlar, ABD’nin Irak’ın kuzeyindeki askeri varlığını ve bu bölgedeki ayrılıkçı Kürt gruplara verdiği desteği yeniden tartışmaya açıyor. ABD’nin uzun yıllardır Irak’ın toprak bütünlüğünü zedeleyen bu grupları “ortak” olarak gördüğü, bunun ise bölge ülkeleri (İran, Türkiye, Suriye, Irak) için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu ifade ediliyor.

Gözlemciler, Derre Alane bölgesinin daha önce de benzer saldırılara hedef olduğunu ve bu saldırıların genellikle İran Devrim Muhafızları Ordusu’na atfedildiğini hatırlatıyor. Tahran yönetiminin, kuzeybatı sınırlarına yakın bölgelerde faaliyet gösteren ayrılıkçı grupları kırmızı çizgi olarak tanımladığı ve bu grupların ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini sık sık dile getirdiği kaydediliyor.

Eşzamanlı saldırılar mesaj niteliğinde

Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerine yönelik saldırılarla eşzamanlı olarak Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki hedeflerin vurulması, bölge analistlerine göre, ABD’nin yalnızca doğrudan üslerinin değil, aynı zamanda bölgedeki vekil güçlerinin de güvende olmadığı mesajını taşıyor. Bu durum, ABD’nin “bölgeden çekilme” sinyalleri verdiği bir dönemde, geride bıraktığı yapıların ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmediği belirtiliyor. Ancak Bağdat yönetiminin daha önce, topraklarında yabancı güçlerin varlığına karşı olduğunu ve Irak’ın komşularıyla (özellikle İran ile) ilişkilerini bozacak her türlü faaliyete izin vermeyeceğini vurguladığı hatırlatılıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, Irak’ın egemenliği altındaki topraklarda bulunan ayrılıkçı grupların, komşu ülkelere yönelik saldırılar için üs olarak kullanılmasının Irak’ın sorumluluğu olduğunu belirtiyor. Ancak Irak’ın bu konuda etkili bir önlem alamadığı, ABD’nin bölgedeki fiili kontrolü nedeniyle Bağdat’ın söz hakkının sınırlı olduğu eleştirisi yapılıyor.