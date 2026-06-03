Ateşkes Açıklamasına Rağmen Güney Lübnan’da Çatışmalar Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’da İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaların, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen sürdüğü bildirildi. Bölgeden gelen bilgilere göre Hizbullah güçleri, İsrail birliklerine yönelik yoğun saldırılar düzenledi.

Yerel kaynaklar ve bölgedeki güvenlik gözlemcileri, saldırılar sonucunda İsrail ordusunun bazı noktalarda kayıplar verdiğini ve belirli bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldığını öne sürdü. Çatışmaların özellikle sınır hattına yakın yerleşimlerde yoğunlaştığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce bölgede gerilimin düşürülmesi için ateşkes çağrısında bulunmuştu. Ancak sahadaki gelişmeler, taraflar arasındaki çatışmaların henüz tam anlamıyla durmadığını gösteriyor.

Uzmanlar, Güney Lübnan’daki durumun kırılganlığını koruduğunu ve karşılıklı saldırıların daha geniş çaplı bir bölgesel gerilime dönüşme riskini barındırdığını ifade ediyor. Taraflardan çatışmaların seyri hakkında kapsamlı bir resmi açıklama ise henüz yapılmadı.