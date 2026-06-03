ABD istihbaratında İran krizi: CIA ile ordu arasında bilgi akışı durdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Reuters haber ajansının konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığına göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) ile İran’a ilişkin bilgi paylaşımını durdurmuş durumda. CIA’nın yaptığı açıklamada, yetki paylaşımı ve istihbarat alışverişi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle, İran ile savaşa dair spesifik istihbarat değerlendirmelerine katılımın askıya alındığı ifade ediliyor.

CIA tarafından aktarıldığına göre, bir yılı aşkın süredir devam eden bu ihtilaf, ABD başkanlarının uzun yıllardır bel bağladığı ortak ulusal güvenlik analizlerini olumsuz etkilemiş durumda. Kaynaklar, CIA ve ODNI’nin artık birbirinden bağımsız şekilde faaliyet gösterdiğini ve anlaşmazlığın geçen yıl Şubat ayında başladığını belirtiyor.

İstihbaratta iç çatışma

Washington Post gazetesinin daha önceki haberlerinde de Donald Trump’ın başkanlık döneminde CIA ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü arasında ciddi anlaşmazlıklar yaşandığına işaret edildiği hatırlatılıyor. Bu gerilimin, Trump’ın istihbarat teşkilatlarına duyduğu güvensizlikle daha da derinleştiği gözlemleniyor.

Tulsi Gabbard’ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden istifa etmesi de bu sürecin önemli bir parçası olarak kaydediliyor. Gabbard’ın Mart ayındaki Kongre duruşmasında sergilediği tutumun, Trump’ın “ABD ve İsrail’in saldırıları öncesinde İran’ın ‘yakın bir tehdit’ olduğu” yönündeki iddiasıyla çeliştiği belirtiliyor. Trump’ın daha önce Gabbard ile İran konusunda yaklaşım farklılıkları yaşadığını ve Gabbard’ın Tahran yönetimine karşı daha müsamahakâr davrandığını söylediği aktarılıyor.

“Yakın tehdit” iddiası tartışılıyor

Gözlemciler, Trump’ın İran’ı “yakın tehdit” olarak tanımlamasının arkasında somut istihbarat kanıtlarından ziyade siyasi motivasyonlar bulunduğunu dile getiriyor. Eğer böylesine hayati bir tehdit gerçekten mevcut olsaydı, CIA ile ODNI arasındaki yetki çatışmasına rağmen bilgi paylaşımının tamamen durmasının beklenmeyeceği vurgulanıyor. Bu durum, “yakın tehdit” iddiasının daha çok kamuoyunu savaşa hazırlama amacı taşıdığı şeklinde yorumlanıyor.

Tulsi Gabbard’ın istifasının ardından istihbarat kurumlarındaki ayrışmanın daha da görünür hale geldiği ifade ediliyor. Analistler, Gabbard gibi bir ismin Trump yönetiminde görev yapmasına rağmen İran konusundaki ihtilaflar nedeniyle ayrılmak zorunda kalmasının, ABD’nin dış politika üretimindeki derin çatlakları gösterdiğini belirtiyor.

Kurumsal kaosun emperyal politikaya etkisi

Bölge uzmanları, ABD’nin kendi istihbarat kurumları arasındaki bu tür çekişmelerin, Washington’un İran’a yönelik olası bir askeri maceraya hazırlık kabiliyetini ciddi şekilde zayıflattığına dikkat çekiyor. Ortak analizlerin olmaması, hem yanlış istihbarata dayalı karar alma riskini artırıyor hem de ABD’nin müttefikleriyle (özellikle İsrail) paylaştığı bilgilerin güvenilirliğini sorgulanır hale getiriyor.

Bu gelişme, ABD’nin İran politikasındaki iç çelişkilerin sadece siyasi düzeyde değil, aynı zamanda teknik-istihbarat düzeyinde de derinleştiğini gösteriyor. Eleştirmenlerin belirttiğine göre, “dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatları” olarak tanıtılan kurumların bu iç çatışma nedeniyle felç olması, ABD’nin “her an her yere müdahale etme” kabiliyetinin aslında ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.