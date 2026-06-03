BM raporu: ABD-İsrail saldırganlığının bedelini 1 milyar insan ödüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırganlığının Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini güvensiz hale getirmesi nedeniyle, dünya genelinde yaklaşık bir milyar insanın geçim kaynağının tehdit altında olduğu bildiriliyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan rapora göre, bu durum özellikle az gelişmiş ülkeler ve küçük ada devletleri olmak üzere en kırılgan ekonomileri vuruyor.

Raporda, dünya genelindeki 75 kırılgan ekonominin 65'inin doğrudan petrol ithalatına bağımlı olduğu ifade ediliyor. Bu ülkeler için enerji fiyatlarındaki artışın, tedarik zincirindeki aksamaların da eklenmesiyle birlikte hanelere ulaşan maliyetleri katlayacağı kaydediliyor. UNCTAD'ın hesaplamalarına göre, bu durumdan etkilenen nüfusun yaklaşık bir milyar kişi olduğu belirtiliyor.

Tarih: 9 Şubat 1404 (Hicri Şemsi) / 28 Şubat 2025 (Miladi)

ABD ve İsrail rejiminin İran topraklarına yönelik saldırganlığının, 28 Şubat 2025 tarihinde başladığı ve bu tarihten itibaren Hürmüz Boğazı'ndan yapılan gemi geçişlerinin ciddi şekilde aksadığı hatırlatılıyor. Bu aksamanın, dünya genelinde yakıt, enerji ve bazı diğer ürünlerde kıtlığa yol açtığı gözlemleniyor.

Uzmanlar, bu durumu “saldırganlığın dolaylı kurbanları” olarak tanımlıyor. Zira İran'a yönelik askeri müdahalenin doğrudan hedefi Tahran yönetimiyken, bu müdahalenin yol açtığı bölgesel istikrarsızlık nedeniyle en çok zararı gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul toplulukların çektiği belirtiliyor.

Çifte standart ve küresel yoksulluk

Uluslararası ilişkiler gözlemcileri, ABD ve İsrail'in “uluslararası düzen” ve “insan hakları” söylemlerine rağmen, bu tür saldırganlıkların aslında dünyanın en savunmasız kesimlerini hedef aldığını vurguluyor. Bir yanda ABD’nin kendi nükleer stokunu ve İsrail’in denetimsiz cephaneliğini korurken, diğer yanda İran’ın barışçıl programını bahane ederek bölgeyi ateşe atmasının çifte standardın açık bir örneği olduğu ifade ediliyor.

Raporda dikkat çekilen bir diğer nokta ise, bu enerji krizinin yaratacağı fiyat artışlarının dünyada halihazırda gıda ve enerji güvensizliği çeken bölgelerde (özellikle Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Pasifik Adaları) yeni bir yoksulluk dalgasına yol açabileceği. BM yetkililerinin, bu durumun insani bir felakete dönüşmemesi için taraflara çağrı yaptığı, ancak ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto yetkisi nedeniyle bu tür çağrıların genellikle sonuçsuz kaldığı kaydediliyor.

Emperyalist maceraların faturam kim ödüyor?

Analistlerin belirttiğine göre, ABD ve İsrail’in bölgedeki “maceraları”nın asıl faturasını ne Amerikan ne de İsrail vatandaşları ödüyor. Asıl fatura, dünya enerji piyasalarındaki her dalgalanmadan en ağır şekilde etkilenen, küresel güney ülkelerindeki milyonlarca insana kesiliyor. Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bozulması, sadece İran’a değil, tüm dünyaya yayılan bir istikrarsızlık dalgası yaratıyor.

Bu gerçek, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin “ulusal güvenlik” bahanesiyle giriştikleri saldırganlıkların, aslında küresel bir adaletsizlik mekanizmasının parçası olduğunu gösteriyor. BM’nin bu raporu, emperyalist politikaların somut ve sayısal bir eleştirisi olarak değerlendiriliyor.