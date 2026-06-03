Rusya: ABD İran'ın tuzağına düştü, Ukrayna'yı unuttu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya’dan bir diplomatik kaynağın devlet ajansı TASS’a verdiği bilgilere göre, Ukrayna müzakerelerinin yeniden başlatılması ihtimali büyük ölçüde İran çevresindeki gelişmelere bağlı hale gelmiş durumda. Kaynağın ifadesine göre, “ABD şu anda Ortadoğu çatışmasının tuzağına sıkışmış vaziyette.”

Yetkili, Washington’ın bugün itibarıyla Ukrayna’nın barışçıl çözümüne yönelik herhangi bir ilgi göstermediğini vurguladı. Bu durumun gerekçesi olarak ise “ABD’nin boyuna kadar İran meselesine batmış olması” gösterildi. Aynı kaynak, bu nedenle Ukrayna müzakerelerinin fiilen askıya alındığını söyledi.

“Ne kadar süreceği belli değil”

Rus diplomat, İran’daki çatışma “bir şekilde mantıklı bir sonuca ulaşana kadar” – ki bunun ne zaman olacağını tahmin etmenin tamamen imkânsız olduğu, “yarın da olabilir, birkaç ay da sürebilir” – ABD’nin diğer büyük uluslararası dosyalarla aktif şekilde ilgilenmesinin zor olduğunu belirtti.

Analistler, bu açıklamaları Moskova’nın hem bir tespiti hem de dolaylı bir eleştirisi olarak yorumluyor. ABD’nin aynı anda iki büyük cephede (Avrupa ve Orta Doğu) etkin bir şekilde bulunamamasının, Washington’un küresel bir jandarma olma iddiasındaki kırılganlığı gösterdiği ifade ediliyor.

ABD’nin ‘bölünmüş dikkati’

Ukrayna savaşının başından bu yana ABD’nin Kiev’e büyük miktarda askeri, mali ve istihbarat desteği sağladığı hatırlatılıyor. Ancak son dönemde İran-ABD geriliminin tırmanmasıyla birlikte, Beyaz Saray’ın dikkatinin ve kaynaklarının önemli bir kısmının Basra Körfezi’ne kaydığı gözlemleniyor.

Bu durumun, Ukrayna’nın savaş meydanındaki ihtiyaçları ile ABD’nin bölgedeki angajmanları arasında bir rekabet yaratabileceği değerlendiriliyor. Eleştirmenler, ABD’nin “emperyalist maceralarının” küresel çapta bir dikkat dağınıklığına yol açtığını ve aslında Washington’ın elinde dünyanın tüm krizlerine aynı anda müdahale edecek ne siyasi iradenin ne de askeri kapasitenin bulunduğunu belirtiyor.

Moskova’nın zamanlaması

Rus yetkilinin bu açıklamaları, Kremlin’in uzun süredir Batı’ya yönelttiği “Ukrayna’da barış istemiyorsunuz” eleştirisinin yeni bir versiyonu olarak da okunuyor. Moskova’nın, ABD’nin İran ile uğraşırken Ukrayna cephesinde bir “nefes alma alanı” yakalamaya çalıştığı ihtimali dile getiriliyor.

Öte yandan, bazı uluslararası ilişkiler uzmanları, ABD’nin aslında İran ve Ukrayna krizlerini birbirinden ayrı gördüğünü ve her iki cephede de aynı anda var olmaya çalıştığını, ancak Rus yetkilinin bu açıklamasının Washington’a bir “siz asıl İran’a takıldınız, bizi unuttunuz” mesajı içerdiğini kaydediyor.