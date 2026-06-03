Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndaki her düşmanca eyleme karşılık verilecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler birimi tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı çevresinde bir İran tankerine hava mermisinden kaynaklı saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamaya göre, tankerin makine dairesinde hasar meydana geldi. Bu müdahaleye yanıt olarak, “ABD-İsrail’e ait Panaya adlı geminin” derhal Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne ait nokta atışlı füzelerle hedef alındığı ifade ediliyor.

Açıklamada, ABD’nin ikinci bir taciz eylemi olarak Keşm Adası’nın güneyindeki bir Devrim Muhafızları iletişim kulesini vurduğu belirtiliyor. Bunun üzerinden, bölgedeki bir ülkede konuşlu Amerikan hava ve helikopter üssü ile Bahreyn’deki Beşinci Filo Deniz Komuta Merkezi’nin yoğun füze ve İHA saldırılarıyla vurulduğu, düşmana ağır hasar verildiği aktarılıyor.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında, daha önce “herhangi bir taciz durumunda farklı, sürpriz ve çok daha ağır bir karşılık vereceğimiz” uyarısında bulunulduğu hatırlatılarak, “Sözümüzü tuttuk. Pişmanlık verici bu karşılıklar, saldırganlar için bir ders olmalıdır” denildi. “Dünyanın enerji şah damarı Hürmüz’ün güvenliğinin bozulmasının, saldırgan ABD ordusu için ağır bir bedeli olacağı” ifadesi yinelendi.

Zincirleme reaksiyon ve mütekabiliyet doktrini

Bölge güvenlik analistleri, bu operasyonun İran’ın askeri doktrininde “stratejik sabırdan anlık ve orantılı karşılığa” doğru bir değişime işaret ettiğini kaydediyor. ABD ordusunun İran tankerine ve Keşm Adası’ndaki kuleye yönelik saldırılarının hemen ardından başlatılan zincirleme reaksiyonun, “bir darbeye karşı bir darbe” formülüyle yürütüldüğü belirtiliyor. Devrim Muhafızları’nın, ABD’nin kırmızı çizgileri aşması durumunda karşılığı stratejik hedeflere doğru tırmandırdığı ifade ediliyor.

Coğrafi yayılım ve istihbarat üstünlüğü

Operasyonun üç boyutlu olduğu vurgulanıyor: Yüzey boyutunda “Panaya” gemisinin çalkantılı Körfez sularında vurulması, bölgesel boyutta bir komşu ülkedeki ABD hava ve helikopter üssünün hedef alınması, stratejik boyutta ise Bahreyn’deki Beşinci Filo Komuta Merkezi’ne doğrudan saldırı. Gözlemciler, bu coğrafi dağılımın İran’ın olağanüstü istihbarat kabiliyetini, İHA üstünlüğünü ve sabit ile hareketli hedeflere eşzamanlı nokta atışı yapabilen siber-elektronik gücünü gösterdiğini belirtiyor.

ABD neden ateşkesleri bozuyor? Analistler ne diyor?

Uluslararası ilişkiler analistleri, ABD’nin bölgedeki ateşkes ve mutabakatları tekrar tekrar ihlal etmesinin ardında birkaç temel faktör olduğunu dile getiriyor:

Hegemonyanın erozyonu ve caydırıcılık kaybı endişesi: ABD, Batı Asya’daki güç dengesinin direniş ekseni ve İran lehine değiştiğini hissediyor. Bu nedenle noktasal ve rastgele saldırılarla (iletişim kulesi veya tanker gibi) zedelenen “süper güç” imajını yeniden inşa etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Siyonist lobi baskısı: “Panaya” gemisinin “ABD-İsrail hedefi” olarak tanımlanması, Washington’un kendi askerlerinin güvenliğini İsrail rejiminin çıkarlarına feda ettiği ve Filistin’deki baskıyı hafifletmek için Körfez’de paralel cepheler açmaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

İran’ın kırmızı çizgilerini test etme: Beyaz Saray’ın sürekli olarak Tahran’ın tolerans seviyesini ve tepki katsayısını ölçmeye çalıştığı, ancak bu geceki yanıtın İran’ın ulusal güvenlik konusundaki tolerans seviyesinin “sıfır” olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

‘Vur-kaç’ döneminin sonu

İran liderliğinin daha önce “vur-kaç” devrinin bittiğini açıkça ifade ettiği hatırlatılıyor. Analistlere göre, ABD’nin bölgedeki deniz gücünün simgesi olan Beşinci Filo karargâhına verilen bu ezici yanıt, İran’a karşı herhangi bir aptallık durumunda hiçbir ABD üssü, gemisi veya personelinin güvende olmayacağını kanıtlamış durumda.

Ev sahibi ülkeler için simetrik maliyet

Bir komşu ülkedeki ABD hava üssünün vurulmasının, komşu ülkelere yönelik örtük ama açık bir mesaj taşıdığı belirtiliyor: “Toprağını veya hava sahasını ABD’li saldırganların İran’a saldırması için kullanan her ülke, İran’ın meşru hedef bankasının bir parçası olarak kabul edilecektir.” Bu eylemin, ev sahibi ülkeleri CENTCOM ile güvenlik işbirliklerini yeniden gözden geçirmeye zorlayabileceği öngörülüyor.

‘Güvenliğe karşı güvenlik’ denklemi

Devrim Muhafızları’nın denklemi yeniden kurduğu ifade ediliyor: Hürmüz ya herkes için güvenli olacak, ya da İran’ın petrol ihracatının güvenliği bozulursa kimse güvenliğin tadını çıkaramayacak. İran tankerinin makine dairesine vurulmasına, ABD’nin deniz komuta merkezinin vurulmasıyla karşılık verildiği kaydediliyor. Bu şekilde ABD ordusunun terör eylemlerinin ceza katsayısının belirlenmiş olduğu aktarılıyor.