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El-Ahbar Analizi: Lübnan Cephesindeki Kırılma Tel Aviv’i Zorladı

3 Haziran 2026 - 18:03
News ID: 1822081
El-Ahbar Analizi: Lübnan Cephesindeki Kırılma Tel Aviv’i Zorladı

Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi yazarı Yahya Debbuk, İsrail’in İran’ın müttefiklerini savunma kararlılığını yanlış hesapladığını ve bunun Lübnan cephesindeki stratejik dengeleri değiştirerek Tel Aviv’i istemediği bir ateşkes formülünü kabul etmeye ittiğini ileri sürdü.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- El-Ahbar gazetesi yazarı Yahya Debbuk, son analizinde İsrail’in Lübnan sahasında yaşadığı askeri ve siyasi baskının arka planını değerlendirdi. Debbuk’a göre Tel Aviv yönetimi, İran’ın bölgedeki müttefiklerine yönelik kararlı tutumunu ve bu tutumu destekleyen askeri-diplomatik araçları yeterince hesaba katmadı.

Analizde, Tahran’ın hem sahadaki askeri kapasite hem de diplomatik kanallar üzerinden kurduğu baskı mekanizmasının, ABD üzerinden yürütülen temaslarla birlikte İsrail’in manevra alanını daralttığı savunuldu. Debbuk, bu sürecin İsrail güvenlik bürokrasisinde “caydırıcılık kaybı” ve stratejik zayıflık tartışmalarını tetiklediğini öne sürdü.

Yazıda ayrıca, Washington ve Tel Aviv’in uzun süredir Lübnan cephesini İran’dan ayrıştırmaya yönelik bir strateji izlediği, ancak son gelişmelerin bu yaklaşımın sürdürülebilirliğini sorgulatır hale getirdiği ifade edildi.

İsrail makamlarından söz konusu değerlendirmelere ilişkin resmi bir yanıt gelmezken, bölgedeki askeri ve diplomatik temasların yoğun şekilde sürdüğü bildiriliyor. Uzmanlar, Lübnan cephesindeki gelişmelerin yalnızca iki ülke arasındaki dengeyi değil, daha geniş bölgesel güç ilişkilerini de etkileyebileceğini belirtiyor.

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