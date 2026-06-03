Ensarullah’tan İsrail’e Uyarı: “Lübnan’daki İhlaller Sürerse Geniş Operasyon Gelebilir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de faaliyet gösteren Ensarullah hareketinin siyasi büro üyeleri, bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptıkları açıklamada İsrail’in Lübnan’daki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail’in Lübnan topraklarında ihlal olarak nitelendirilen operasyonlarını sürdürmesi halinde hareketin daha geniş çaplı bir askeri karşılık verebileceği ifade edildi.

Ensarullah yetkilileri, böyle bir senaryoda “büyük ve kapsamlı” bir operasyon seçeneğinin masada olduğunu belirterek bölgedeki gerilimin artabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, bölgesel müttefiklerle dayanışma vurgusu da yapıldı.

Son dönemde Orta Doğu’da artan gerilim ve farklı cephelerde yaşanan çatışmalar, bölgesel aktörlerin karşılıklı açıklamalarıyla daha da dikkat çekiyor. Uzmanlar, Yemen’deki Ensarullah hareketinin açıklamalarının bölgesel güvenlik dengeleri açısından yakından izlendiğini belirtiyor.

İsrail tarafından söz konusu açıklamalara ilişkin henüz resmi bir yanıt yapılmazken, bölgedeki gelişmelerin uluslararası diplomasi ve güvenlik çevreleri tarafından dikkatle takip edildiği ifade ediliyor.