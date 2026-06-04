Kevser Kültür Merkezi’nde Gadir-i Hum Coşkusu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kevser Ehlibeyt Mescidi’nde Gadir-i Hum coşkusu yaşandı. Ehlibeyt dostlarının yoğun ilgi gösterdiği program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından kürsüye Ehlibeyt Alimi Ferman Kızmaz çıktı. Gadir-i Hum Bayramı’nın anlamını anlattı.

Ehlibeyt alimi Ferman Kızmaz, insanı diğer canlılardan ayıran temel unsurun hafıza gibi genetik özellikler barındıran "teorik akıl" değil, insanı ibadete ve Hakka yönlendiren "pratik akıl" (akl-ı ameli) olduğunu belirtti.

Aklın dört merhalesi olduğunu ve "Hak ile birlikte halkın içinde hareket etmeyi" içeren en üst merhalenin yalnızca peygamberlere ve masumlara (velayet makamına) ait olduğunu vurgulayan Kızmaz, masumların konumunun sıradan insanlarla kıyaslanamayacak kadar yüce olduğunu ifade etti.

Maide 55 ve Maide 67 (Tebliğ) ayetleri ile Gadir-i Hum olayına dikkat çeken Ferman Kızmaz, velayet kavramının sadece "sevgi" olarak geçiştirilemeyeceğini; bunun canından ve malından vazgeçecek bir "mutlak itaat ve liderlik" makamı olduğunu söyledi. Kızmaz, Hz. Ali’nin velayetinin ilan edilmesiyle dinin kemale erdiğini, velayet olmaksızın dinin ve ilahi nimetlerin eksik kalacağını vurguladı.

Şiirlerin ve ilahilerin okunduğu program, Ehlibeyt dostlarının bayramlaşması ve ihsan yemeği ile sona erdi.

Program öncesindeyse Kevser Kültür Merkezi önünde Ehlibeyt Gençlik Derneği tarafından Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla vatandaşlara tatlı ve meyve suyu ikramı yapıldı.