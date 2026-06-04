Netanyahu’dan itiraf: Savaş kararı Trump’a ait

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Netanyahu, CNBC’ye verdiği röportajda İran’a yönelik olası bir askeri operasyonun kaderine ilişkin çarpıcı iddialarda bulunuyor. Netanyahu’nun ileri sürdüğüne göre, “tam ölçekli askeri harekâta dönüş kararı” ABD Başkanı Donald Trump’a ait olacak. İsrail Başbakanı ayrıca, bu senaryoya karşı hem ABD hem de İsrail güçlerinin hazır olduğunu öne sürüyor.

Siyasi analistler, bu açıklamayı bir başbakanın ülkesinin savaşa girme yetkisini başka bir ülkenin liderine devretmesi olarak nitelendiriyor. Uzmanlara göre, bu durum İsrail’in egemen bir devlet olarak karar alma mekanizmalarının ne kadar bağımsız olduğuna dair ciddi soru işaretleri yaratıyor. Eleştirmenler, Netanyahu’nun bu sözlerinin Tel Aviv’in Washington’a olan “koşulsuz bağımlılığını” açıkça itiraf ettiğini belirtiyor.

Netanyahu’nun bu iddiaları, daha önce Axios haber sitesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı bir haberin gölgesinde geliyor. Söz konusu habere göre, Trump ile Netanyahu arasında Pazartesi akşamı yapılan telefon görüşmesinde tansiyon fırlamış durumda. Trump’ın, Netanyahu’yu Lübnan’daki askeri operasyonları tırmandırması nedeniyle sert bir dille eleştirdiği ve “kafayı yemekle” suçladığı iddia ediliyor.

Aynı haberde, Trump’ın Netanyahu’ya İran ile yürütülen müzakereleri tehlikeye atacak adımlar atmaması konusunda uyarıda bulunduğu, özellikle Beyrut’a yönelik planlanan saldırıyı engellediği öne sürülüyor. Bu görüşmenin ardından İsrail’in Beyrut’taki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı planını askıya aldığı belirtiliyor.

Netanyahu ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada tam tersi bir tablo çizmeye çalışıyor. İsrail Başbakanı’nın, Hizbullah saldırılarını sürdürmesi halinde Beyrut’taki hedefleri vuracaklarını Trump’a ilettiğini savunduğu aktarılıyor. Ancak gözlemciler, bu açıklama ile Axios’un haberinde ortaya konan gerçeklik arasında ciddi bir çelişki olduğunu ifade ediyor. Zira Trump’ın kamuoyuna yansıyan sert üslubu ve Beyrut saldırısının “askıya alınması”, Netanyahu’nun aslında Beyaz Saray’ın talimatıyla geri adım atmak zorunda kaldığını gösteriyor.

Gelişmelerin ardından Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda “İsrail ile Hizbullah’ın tüm ateşi durdurma konusunda anlaştığını” duyuruyor. Ancak bu açıklamanın hemen ardından bölgeden saldırı haberlerinin gelmeye devam ettiği gözlemleniyor. Analistler, bu durumun Washington’un bölgedeki kontrol kapasitesinin ne kadar zayıfladığını gösterdiğini belirtiyor. Beyaz Saray’ın ateşkes ilan etmesine rağmen sahadaki çatışmaların durmaması, ABD’nin ne İsrail ne de Hizbullah üzerinde tam bir hakimiyet kuramadığı şeklinde yorumlanıyor.

Netanyahu’nun “karar Trump’a ait” iddiası, aslında daha önce Axios’a yansıyan gerilimin bir teyidi olarak okunuyor. Eleştirmenlerin belirttiğine göre, İsrail Başbakanı bu sözleriyle ülkesinin İran konusundaki stratejik özerkliğini kaybettiğini dolaylı olarak itiraf ediyor. Bir devletin başbakanının “savaşa girme kararım başka bir liderin elinde” demesi, uluslararası ilişkiler literatüründe “himaye” ve “vesayet” kavramlarını akla getiriyor.

Daha önce Haaretz analisti Amos Harel tarafından yapılan “İran tehdit etti, ABD paniğe kapıldı, İsrail geri çekildi” değerlendirmesinin, Netanyahu’nun son iddialarıyla bir kez daha doğrulandığı ifade ediliyor. Bölge uzmanları, İsrail’in kendi güvenliğini dahi Washington’un inisiyatifine bırakan bu tablonun, Tel Aviv’in “bağımsız bir güç” olma iddiasını tamamen geçersiz kıldığını vurguluyor.