Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Trump iç işlerimize müdahale etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ülkesindeki RTVC kanalına konuşan Petro, 3 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Washington yönetiminin Kolombiya'nın iç işlerine müdahale etmeme taahhüdünde bulunduğunu ancak Trump'ın son açıklamalarıyla bu taahhüdü ihlal ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Benimle yaptığı, Kolombiya'nın iç işlerine karışmama yönündeki anlaşmaya ihanet ediyor. Kolombiya halkını özgürce oy kullanması, seçimini yapması için rahat bırakmalı. Kolombiya bayrağını Donald Trump'a teslim etmedim." ifadelerini kullandı.