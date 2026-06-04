Hamas: Direniş sadece askeri bir yapı değildir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas’ın üst düzey liderlerinden Muhammed Nizzal’ın, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, hareketin müzakere sürecine ilişkin tutumunu ve direnişin mahiyetini detaylandırdığı aktarılıyor. Nizzal’ın, siyasi görüşme sürecine dair ortaya atılan bazı iddiaları reddettiği ve Hamas’ın Kahire görüşmelerine katılımı ertelemediğini, zira bu toplantı için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini ifade ettiği kaydediliyor.

Nizzal’ın, diplomasi ile saha direnişinin bir arada yürüdüğünü vurguladığı ve siyasi seçeneğin – müzakereler ve ABD dahil ilgili taraflarla temaslar yoluyla – hâlâ geçerli ve canlı olduğunu belirttiği ifade ediliyor. Bu açıklamalar, bazı analistlerce Hamas’ın aynı anda hem müzakere masasında hem de sahada varlık gösterme kapasitesine işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

“Direnişin kapsamı askeri boyutun ötesinde”

Direnişin elinde hâlâ “çok güçlü kozlar” bulunduğunu ileri süren Nizzal’ın, direnişin kavram ve işlevlerinin yalnızca Hamas hareketiyle sınırlandırılamayacağını açıkça ifade ettiği kaydediliyor. Nizzal’ın konuşmasının devamında, direnişin alanının ve zemininin askeri boyutlardan çok daha geniş olduğuna dikkat çektiği, bu akımın askeri kanadın yanı sıra Filistin toplumunun sivil, sosyal ve siyasi alanlarında da köklü bir şekilde aktif varlık gösterdiğini vurguladığı aktarılıyor.

Bölge gözlemcileri, bu sözlerin İsrail ve ABD’nin zaman zaman direnişi “salt bir silahlı örgüt” olarak tanımlama çabasına dolaylı bir yanıt niteliği taşıdığını belirtiyor. Aynı kaynaklar, direnişin toplumsal tabanının ve sivil ağlarının görmezden gelinmesinin, çatışmanın çözümüne yönelik gerçekçi bir analiz sunmaktan uzak olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Nizzal’ın ayrıca, ABD ile temas kanalının açık kaldığını dolaylı olarak teyit etmesi, bazı yorumcularca “emperyalist aktörle müzakereyi reddetmeyen pragmatik bir duruş” olarak nitelendirilirken, diğerleri bunun Filistin davasının uluslararası meşruiyet arayışının bir parçası olduğunu ifade ediyor.