İsrail Saldırıları Güney Lübnan’da Yoğunlaştı: Yerleşim Yerleri ve Yollar Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güneyinde İsrail ile Hizbullah arasında süren gerilim yeni saldırılarla tırmanmaya devam ediyor. Yerel medya ve sağlık kaynaklarına göre İsrail ordusu, Nebatiye ve Sur başta olmak üzere güneydeki çeşitli bölgelerde hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.

Saldırıların bazı yerleşim alanları ile ana ulaşım yollarını hedef aldığı, patlamaların ardından birçok noktada yangın çıktığı ve altyapıda hasar meydana geldiği bildirildi. Sağlık ekipleri, saldırılar sonucu çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Yaralı sayısının artabileceği belirtilirken, bazı köylerde sivil halkın bölgeden ayrılmaya başladığı ifade edildi.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, saldırıların Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen askeri noktalar ve lojistik hatları hedef aldığını öne sürerken, yerel yetkililer sivillerin bulunduğu alanların da zarar gördüğünü belirtiyor. Özellikle Nebatiye çevresindeki bazı köylerde yolların vurulması, ambulans ve kurtarma ekiplerinin hareketini zorlaştırdı.

İsrail ordusu son günlerde kuzey sınırında güvenlik risklerinin arttığını ve Hizbullah’ın roket ve insansız hava aracı faaliyetlerine karşı operasyonlarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Hizbullah cephesinden ise saldırılara karşılık verileceği yönünde mesajlar geliyor.

Analistler, sınır hattındaki karşılıklı saldırıların giderek daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının, zaten kırılgan olan ateşkes girişimlerini zorlaştırdığı görüşünde. Uluslararası çevreler ise taraflara itidal çağrısı yaparken, Güney Lübnan’daki siviller artan bombardıman nedeniyle yeni bir insani kriz riskiyle karşı karşıya bulunuyor.