Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'yla ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştiriyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Tihani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ve konuk heyetin iş çevrelerimizle yapacakları temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz, bugün Sayın Tihani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.