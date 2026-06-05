Siyonist İsrail yalnızlaşıyor: 36 ülkedeki anketler nefretin boyutunu ortaya çıkardı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Pew Research şirketinin 8 Şubat-13 Mayıs tarihleri arasında her kıtadan 36 ülkede 44 bin 657 yetişkin katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı. Araştırmada, katılımcılara İsrail'e ilişkin görüşlerinin sorulduğu belirtiliyor.

Ankete göre, İsrail'e karşı "olumsuz" görüş bildirenlerin oranlarının ülkeler bazındaki ortanca değerinin yüzde 67 olduğu belirlendi. Buna karşın "olumlu" düşüncelerin ortanca değerinin ise yüzde 25'te kaldığı gözlemlendi. Bu verilerin, İsrail'in uluslararası kamuoyundaki meşruiyet sorununa ilişkin önemli bir gösterge olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Olumsuz görüşlerin en yoğun olduğu bölgeler arasında Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Pakistan'ın yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yer aldığı aktarılıyor. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 91'inin İsrail hakkında "çok olumsuz", yüzde 5'inin ise "biraz olumsuz" görüş bildirdiği kaydedildi. Bu oranın, ankete katılan tüm ülkeler arasında en yüksek değer olduğu ifade ediliyor.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerin dışında da dikkat çekici sonuçlar elde edildi. İsrail'in en yakın müttefiklerinden biri olarak bilinen ABD'de bile olumsuz görüş oranının yüzde 60'a ulaştığı belirtiliyor. Kanada'da bu oranın yüzde 65 olduğu kaydedildi. Gözlemciler, ABD yönetiminin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğinin kendi kamuoyunda karşılık bulmadığını ve bunun bir çifte standart olarak yorumlanabileceğini dile getiriyor.

Avrupa ülkelerinin tamamında da olumsuz görüşlerin yüksek seyrettiği aktarılıyor. İsveç ve İspanya'da katılımcıların yüzde 78'inin, İtalya, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa'da ise yetişkinlerin yarıdan fazlasının İsrail'e karşı olumsuz bir tutum sergilediği belirlendi. Bu durum, Avrupa Birliği'nin resmi İsrail politikası ile Avrupa halklarının eğilimi arasındaki mesafeyi gözler önüne seriyor.

Asya-Pasifik bölgesinde de benzer bir tablo çiziliyor. Japonya'da katılımcıların yüzde 83'ü, Avustralya'da yüzde 79'u, Güney Kore'de yüzde 70'i İsrail'e dair olumsuz görüşünü ifade etti. Bu ülkelerde İsrail ile doğrudan bir ihtilaf bulunmamasına karşın algının bu denli düşük olması, İsrail'in küresel imajına ilişkin ciddi bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Anketten sıyrılan tek ülke ise Hindistan oldu. Hindistan'daki katılımcıların yüzde 32'sinin İsrail hakkında "olumlu", yüzde 28'inin "olumsuz" düşündüğü, kalanların ise kararsız olduğu gözlemlendi. Bu verinin, Hindistan hükümetinin İsrail ile gelişen stratejik ilişkisinin kamuoyuna kısmen yansıdığı şeklinde yorumlandığı aktarılıyor.

Trend verilerinin mevcut olduğu 24 ülkenin 13'ünde, 2025'ten bu yana İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin arttığı tespit edildi. Olumsuz görüşlerin azaldığı tek ülkenin ise Yunanistan olduğu belirlendi. Bu değişimin, bölgesel dinamikler ve enerji işbirliklerindeki gelişmelerle ilişkilendirilebileceği ifade ediliyor.

Ankette ayrıca katılımcılara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyulan güven de soruldu. Ülkelerin büyük çoğunluğunda, "Netanyahu'nun dünya meseleleri konusunda doğru şeyi yapacağına dair çok az veya hiç güven" duyanların çoğunlukta olduğu gözlemlendi. Sadece Kenya ve Filipinler'de katılımcıların yarısından fazlasının Netanyahu'ya güven duyduğu kaydedildi. Uzmanlar, bu tablonun İsrail liderliğinin uluslararası alandaki itibar kaybını teyit ettiğini belirtiyor.