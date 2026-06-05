CNN'in görüntüleri uçak gemisindeki hasarı ortaya çıkardı: ABD, "operasyonel kaza" demişti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CNN'in elde ettiği özel görüntüler, ABD Donanması'nın en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da Mart ayı ortasında çıkan yangının, yetkililerin açıkladığından çok daha ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor.

Donanma daha önce yaptığı kısa açıklamada, yangının geminin çamaşırhanesinde çıktığını, hızla kontrol altına alındığını, iki denizcinin hafif yaralandığını ve geminin "tamamen operasyonel" olduğunu duyurmuştu. Ancak CNN'in ulaştığı görüntüler, bu resmi anlatımla tamamen çelişen bir tablo sunuyor.

Videolarda, denizcilerin yatakhanelerinin neredeyse tamamen kül olduğu, ranzaların yanmış ve bükülmüş metal yığınlarına dönüştüğü görülüyor. Yangının şiddeti nedeniyle tavanların çöktüğü, kabloların sarktığı ve her yerin kalın bir is tabakasıyla kaplandığı gözlemleniyor.

Geminin ismini vermek istemeyen bir denizci, "Gemiyi gerçekten kaybedeceğimizi düşündüm. Ya savaşacaktın ya da ölecektin" ifadelerini kullandı.

Otomatik söndürme sistemi çalışmadı

CNN'e konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili ve gemideki bir denizci, yangın sırasında geminin otomatik yangın söndürme sisteminin tamamen devre dışı kaldığını aktardı. Bu teknik arıza nedeniyle mürettebatın yangına elle müdahale etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Aynı denizcinin, "Yangın bu kadar yayılmamalıydı. Gemideki söndürme sisteminin onu kendiliğinden söndürmesi gerekiyordu" dediği kaydedildi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili de Donanma'nın yangının geminin operasyonel kabiliyeti üzerindeki gerçek etkisini küçümsediğini ifade etti. Resmi açıklamaların aksine, yangın nedeniyle geminin iki gün boyunca uçuş operasyonu gerçekleştiremediği ve acil onarımlar için Yunanistan'daki bir limana yanaşmak zorunda kaldığı öğrenildi.

30 saat süren yangın, yüzlerce denizci evsiz kaldı

Daha önceki CNN raporlarında yangının tamamen kontrol altına alınmasının ve yeniden alevlenmesinin önlenmesinin yaklaşık 30 saat sürdüğü belirtiliyor. Bu süreçte yaklaşık 600 denizcinin yaşam alanlarını kaybettiği, 200'den fazlasının ise geçici olarak evsiz kaldığı aktarılıyor.

Yangın, geminin 11 aylık görevi sırasında karşılaştığı tek sorun olmadı. Daha önceki haberlerde, geminin sık sık yaşanan kanalizasyon arızaları ve tuvalet sorunları nedeniyle mürettebatın zor günler geçirdiği de ifade edilmişti.

Donanma'dan yanıt: Soruşturma sürüyor

ABD Donanması sözcüsü, yangının boyutu ve yangın söndürme sisteminin devre dışı kalmasına ilişkin sorulara, "Bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor" yanıtını verdi.

13 milyar dolarlık USS Gerald R. Ford, geçtiğimiz Haziran ayında Norfolk üssünden 11 aylık bir görev için ayrılmıştı. Bu süre, bir ABD uçak gemisinin Vietnam Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirdiği en uzun kesintisiz görev olarak kayıtlara geçmişti. Yetkililer, geminin kapsamlı onarımlar için en az bir yıla ihtiyaç duyacağını belirtiyor.