Lavrov: ABD-İran görüşmelerinde Tahran'ın çıkarları gözetilmeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İzvestiya medya ağına verdiği özel röportajda, Moskova'nın İran ile ABD arasında mevcut krizin çözümüne yönelik müzakereleri desteklediğini açıkladı. Lavrov'un, "ABD, kendi ifadeleri ve eylemlerine bakılırsa, mevcut durumdan rahatsızlık duyuyor ve bu durumdan nasıl çıkacağını bilmiyor" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor. Rus bakanın, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da sürece katkı sağlamaya çalıştığını belirttiği kaydediliyor.

Lavrov'un, varılacak herhangi bir anlaşmanın İran ve komşu ülkelerin çıkarlarını gözetmesi gerektiğini vurguladığı ifade ediliyor.

Tahran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmeler

Rusya Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer programına yönelik iddialara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov'un, İran Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahların yasaklanmasına ilişkin bir fetva yayımladığını hatırlattığı aktarılıyor. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) defalarca İran'ın nükleer programının askeri amaçlara yöneldiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını raporladığı belirtiliyor.

Lavrov'un, "UAEA düzenli olarak İran'ın nükleer enerji programının askeri kullanıma yöneldiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını teyit etmiştir. Tüm nükleer program UAEA'nın kontrolü altındadır" ifadelerini kullandığı kaydediliyor. Rus bakanın, "Şu anda İran'dan talep edilen her şey, bu saldırganlık başlamadan önce de mevcuttu" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor.

Ukrayna'da Avrupa engeli ve Trump'a eleştiri

Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin de kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Rus bakanın, mevcut en ciddi sorunun, ABD tarafının henüz Kiev'in katılımıyla kendi yaklaşımlarını sağlamlaştırma ve Avrupa'yı bu sürece müdahale etmemeye ikna etme iradesini göstermemiş olması olduğunu ifade ettiği aktarılıyor.

Lavrov'un, Avrupa ülkelerinin, Kiev yönetimini kendi kontrollerinden çıkaracak herhangi bir çözümü desteklemeyeceğini belirttiği kaydediliyor. "Avrupa, Zelenski'nin Nazi rejiminin ya da gelecekte onun yerine geçebilecek herhangi bir kişinin kontrolden çıkmasına yol açacak her türlü çözümü desteklemeyecektir" ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

Rus diplomatın, Trump yönetimini Biden'ın Ukrayna politikasını devam ettirmekle suçladığı gözlemleniyor. Lavrov'un, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongre'deki açıklamalarına atıfla, "ABD'nin bir arabulucu değil, Ukrayna'yı destekleyen bir ülke olduğu yönündeki ifadeler, Biden'ın savaşının Trump'ın savaşına dönüştüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulunduğu kaydediliyor.

Rus bakanın, Pentagon'un bütçesinde Ukrayna'ya desteğin 2029 yılına kadar planlandığının altını çizdiği aktarılıyor.

Ermenistan'ın ikilemi: Avrasya Birliği mi AB mi?

Lavrov, Ermenistan'ın zor bir seçimle karşı karşıya olduğunu belirtti. Rus bakanın, "Ermenistan komşusu da aynı eski AB klişesiyle karşı karşıya: 'Ya bu ya şu, seçin'. Ermenistan kendi kararını vermeli ve Avrasya Ekonomik Birliği'nde kalmak mı yoksa AB'ye katılmak mı istediğini seçmelidir" ifadelerini kullandığı aktarılıyor. Moskova'nın Ermeni halkının her seçimine saygı duyacağının vurgulandığı ancak bu seçimin yapılması gerektiği belirtiliyor.

Rusya'nın diplomatik mal varlıkları talebine ABD'den yanıt yok

Lavrov'un, Trump yönetiminin, Obama döneminde el konulan Rus diplomatik mal varlıklarının iadesine ilişkin taleplere henüz herhangi bir yanıt vermediğini açıkladığı aktarılıyor. Rus bakanın, "Herhangi bir yanıt gözlemlenmiyor. Sadece 'önce Ukrayna sorununu çözelim, ardından diğer alanlarda ilerlemek daha kolay olacak' şeklinde imalar yapılıyor" ifadesini kullandığı kaydediliyor.

Aralık 2016'da Barack Obama yönetiminin, Maryland ve New York'taki iki diplomatik tesise Rusya'nın erişimini engellediği ve bu tesislerin istihbarat amaçlı kullanıldığını iddia ettiği hatırlatılıyor. Aynı dönemde ABD'nin 35 Rus diplomatı "istenmeyen unsur" ilan ederek sınır dışı ettiği, bu adımların Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla gerekçelendirildiği, ancak daha sonra bu suçlamaların tamamen asılsız olduğunun ortaya çıktığı belirtiliyor.